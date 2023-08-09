Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону 21-26 августа 2023 года: жители города останутся без горячей воды на пять дней

Пять дней жильцам сотен домов придется обходиться без горячей воды в кранах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону запланировано с 21 по 26 августа 2023 года. Без горячей воды на пять дней останутся жители сотен домов на Северном, Темернике и на проспекте Ленина. О плановом отключении в связи с испытанием трубопроводов на плотность и прочность сообщают в пресс-службе «Ростовских тепловых сетей». Рассказываем, на каких улицах ждать отключения.

График отключения горячей воды в Ростове-на-Дону в августе 2023

Как сообщают в ресурсоснабжающей компании, горячую воду отключат на пять дней в границах следующих улиц.

В Северном жилом массиве: в границах улиц Капустина и Пацаева, на бульваре Комарова, улицах Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, на проспектах Королева и Космонавтов, а также на улице Волкова;

На Темернике отключения ждут дома по улицам Лелюшенко, Миронова и Думенко;

В районе проспекта Ленина горячей воды не будет на улице Нансена, в переулке Ахтарский, на улицах Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекте Ленина, улицах Профинтерна, Ярослава Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, по проспекту Нагибина, на улицах Новаторов и Врубовой, а также в переулке Актюбинский.

Напомним, что в этих районах уже отключали горячую воду в первой половине июля во время гидравлических испытаний. Судя по комментариям в соцсетях, не всем жителям Ворошиловского района горячую воду вернули в квартиры. С аналогичной проблемой столкнулись некоторые жители Западного района.

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