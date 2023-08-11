Прикрывалась разводом и давила на жалость: как ритуальщица заработала миллион на обмане жителей Ростовской области

В Ростовской области предпринимательница взяла деньги за надгробные памятники, которые так и не установила Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области местную жительницу подозревают в ловкой афере. 38-летняя Наталья, как считает следствие, заработала почти миллион на чужом горе. Женщина прикарманила деньги, которые ей давали для установки памятников на могилы близких.

НЕ ЖИЗНЬ, А МЕЧТА!

Как говорят горожане, еще шесть лет назад всем казалось, что жизнь Натальи – сказка, о которой многие могут только мечтать: муж, двое детей. А еще – свой бизнес хоть и в грустной, но весьма доходной ритуальной сфере. Жителям небольшого городка ее жизнь казалась примером настоящего успеха.

- Даже офисное помещение - не на окраине города, а в центре, а аренда там не из дешевых, - сплетничали местные кумушки.

Примерно пять лет Наталья была чуть ли не монополистом в вопросе установки памятников на могилах. Потерявшие близких прямиком шли в ее офис и оформляли заказы. Но потом, как позже расскажет Наталья, бизнес начал рушиться.

- Цены на производство выросли, а клиентов стало меньше, - пожалуется она следователям.

У женщины начали копиться долги, в том числе – и за аренду помещения. ИП пришлось закрыть. Но вот заказы предприимчивая дама принимать не перестала и никому не отказывала в услуге.

«ПОТЕРПИТЕ, МИЛЕНЬКИЕ»

- Памятник выполним в срок и в лучшем качестве, - обещала она клиентам.

Вот только проходила неделя, потом – другая, а памятники на могилах так и не появлялись.

- Завод задерживает доставку, - говорила она одним.

- Потерпите, миленькие, в больнице сейчас лежу, - обманывала других.

А третьим заявляла, что сейчас разводится с мужем, поэтому установка надгробной плиты затягивается.

К слову, чтобы создать видимость того, что процесс идет, она даже отправила супруга на кладбище для того, чтоб тот сделал на одном из захоронений отмостки.

«РАБОТАЛА ПО ПОЛНОЙ ПРЕДОПЛАТЕ»

По словам источника издания, с клиентов Наталья брала от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

- Работала она по полной предоплате, без авансов, - уточнил собеседник.

При этом ни один из заказчиков так и не получил памятник. Когда же люди поняли, что их обманули, и пошли в полицию писать заявления. Известно, что жертвами стали, как минимум, 13 человек. На них Наталья заработала примерно один миллион рублей.

- Деньги тратила на жизнь и на кредиты, - скажет оперативникам предпринимательница.

По словам исполняющего обязанности заместителя миллеровского межрайонного прокурора Максима Ткаченко, в отношении горожанки было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

За обман шести человек ее уже осудили, приговорив к условному сроку. Сейчас в суде рассматривается еще одно дело.

Тем временем, горожане, перед которыми Наталья так и не выполнила свои обязательства, продолжают нести заявления в полицию.

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