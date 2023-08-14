Успеть за скидками: на чем жители Ростова могут реально сэкономить в августе

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Лето - отличная пора для близких и дальних поездок, развлечений и встреч с друзьями. И когда приходит август, многие стараются наверстать все, что не успели сделать за два летних месяца. А это значит, что наступают не только насыщенные дни, но и появляются дополнительные расходы. Успеть воспользоваться прекрасной погодой и оставшимся отпуском можно, не нанося большого удара по своему бюджету. Рассказываем, на какие товары и услуги жителям Ростова стоит обратить внимание в августе, если хочется сберечь деньги.

ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДУ

Когда на улице тепло, хочется больше ходить пешком - это и полезно, и полностью бесплатно. Но иногда из одной точки города в другую нужно попасть быстро. Общественный транспорт для этого отлично подходит, тем более с 1 июня и до 30 сентября ездить на нем в Ростове можно дешевле. При оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон, стоимость снижается на 8 рублей. Ездить дешевле можно в трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы получить скидку, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Кстати, не стоит бояться, что оплата проезда не пройдет без интернета - для работы Pay-приложений не нужен интернет, поэтому оплата пройдет даже в том случае, если в поездке пропадет сеть. К слову, за 2 месяца действия акции пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов Ростова сэкономили на проезде больше 16 миллионов рублей. И у горожан еще есть возможность меньше тратить на ежедневные поездки.

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

СБОРЫ В ШКОЛУ

С одной стороны, максимально сэкономить на подготовке к новому учебному году можно было в июне. С другой - в августе выбор школьных товаров намного больше. Поэтому совет: поиски школьной и спортивной формы, обуви, тетрадей и всевозможной канцелярии не стоит откладывать. В первой половине августа школьные товары стоят дешевле, чем в последнюю неделю месяца. Те родители, которые не будут медлить с покупками до последнего момента, смогут воспользоваться летними распродажами и специальными акциями. А хороший ассортимент дешевых товаров, а также размеров и моделей школьной и спортивной формы позволит купить именно то, что хочется ребенку. Школьные базары пройдут как на открытых площадках, так и в торговых центрах Ростова.

СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ И ТОВАРЫ

В августе экономить на некоторых продуктах можно без вреда для здоровья. Например, покупать сезонные овощи и фрукты. Для дачников это неактуально, а вот городские жители могут купить несколько кило овощей и фруктов по оптовой цене. Не обязательно все съедать, продукты можно заморозить. В список выгодных покупок августа также попадают летние товары - для пикников, дачных участков. Сейчас их можно купить практически за полцены

ЛЕТНИЙ ГАРДЕРОБ

Если надеть платье или костюм из прошлогодней коллекции для вас не катастрофа, то на летней одежде в конце сезона можно неплохо сэкономить. Во-первых, начинаются традиционные распродажи сезонных коллекций: льняные платья, юбки, сарафаны и шорты, которые появились на прилавках в июне, уже можно купить за полцены. Во-вторых, те бренды, которые все-таки уходят с российского рынка, ликвидируют остатки товара и предлагают скидки. Так что обзавестись приятными летними мелочами можно по выгодной цене.