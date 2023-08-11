В Ростове по Ворошиловскому мосту пройдут трамвайные пути и сохранят на «бумаге» станции метро

В Ростове на месте старых линий трамваев появятся новые. Фото: Дмитрий Кутепов

Власти Ростова решили проложить трамвайные пути по Ворошиловскому мосту до ТЦ, что на выезде из донской столицы в сторону Батайска. А также сохранить в Генплане города станции метро. Рассказываем о новых изменениях в подробностях.

И ПО ВОРОШИЛОВСКОМУ МОСТУ ТОЖЕ

Изначально предполагалось, что одна из линий скоростного трамвая будет проходить по Ворошиловскому проспекту до пересечения с улицей Станиславского и раздваиваться на два направления - до Суворовского и Темерника. По плану, запустить их должны до 2028 года.

Но власти решили продлить ветку дальше - на левый берег Дона. Проходить она будет по Ворошиловскому мосту до торгового центра на выезде в сторону Батайска. Об этом сообщается в проекте изменений в Генплан города.

Сейчас документ проходит общественные слушания, а рассмотреть его намерены на ближайшем заседании гордумы, которое назначено на 15 августа.

При этом в документе отмечается, что для прокладки трамвайных путей надо будет провести реконструкцию Ворошиловского моста. Его, напомним, открыли на месте старого к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Также стало известно, что действующие остановки трамваев останутся на тех же местах, но там разместят новые современные павильоны.

ОТ МЕТРО НЕ ОТКАЗАЛИСЬ

Несмотря на строительство в Ростове скоростной трамвайной сети, которая фактически стала бюджетной альтернативой метро, полностью отказываться от «подземки» власти не стали.

Так, в Генплане города решили оставить станции метро.

— Это перспективный вид транспорта, поэтому необходимо оставить возможность реализовать проект в будущем. Если из Генплана убрать станции метрополитена, то освободившиеся участки займут другими объектами, — сообщил «КП — Ростов-на-Дону» руководитель пресс-службы городской думы Михаил Добринский.

Это означает, что у Ростова еще остается надежда когда-то обрести заветное метро. По крайней мере, место под возведение станций будет.

В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА

Напомним, что все этапы строительства трамвайной сети разбиты на четыре этапа и должны быть завершены до 2028 года.

Сами линии будут проходить преимущественно по тем же существующим местам, что и сейчас, но с модернизацией.

— На участках существующих трамвайных линий предусматривается демонтаж путей и строительство нового современного трамвайного полотна преимущественно в тех же осях, — говорится в документе.

До конца 2025 года обновят линии, проходящие от площади Мичурина до Центрального рынка. А до середины 2026 года модернизируют и построят новые от пересечения улицы Максима Горького и проспекта Буденновского до ЖД станции «Сельмаш». Также до конца 2028 года в центре обновят действующие линии и проложат новые до Александровки и старого аэропорта, где начали возводить новый жилой комплекс.

Сейчас уже на Левенцовке укладывают первые новые рельсы. Там же появится депо. Протянуть новые линии до центра города намерены до середины 2026 года. Второе депо до 2028 года появится на улице Вавилова. Оно будет возводиться на ветке, ведущей из центра к Суворовскому. На той же линии, на улице Орбитальной будет ответвление на Темерник.

Предполагается, что по новым путям будут курсировать 106 трамваев, 76 из которых — трехсекционные и 30 — односекционные. Ходить они будут значительно быстрее, чем те, что сейчас на линиях.

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