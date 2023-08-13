В Ростовской области научат детей делать беспилотники

В инженерной школе Таганрога ребят знакомят с принципами работы беспилотных летательных аппаратов.

В Ростовской области может появиться научно-производственный центр по выпуску дронов. Разрабатывать модели и выпускать будут местные специалисты. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ СРАБОТАЛО

Свое заявление он сделал на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», который прошел на базе Новосибирского государственного университета. На нем донские ученые и студенты показали отличный результат по созданию интеллектуальных систем автономного управления дронами.

Участники должны были выполнить несколько заданий. Например, им нужно было создать программу компьютерного зрения. Она должна была находить на поле объемные объекты разных цветов. Еще участники совершили автономный полет по полигону, сделав посадку в нужном месте.

Дончане успешно справились со всем, и команда ЮФУ стала победителем Кубка госкорпорации «Ростех».

ЛЕГКИЙ И ШУСТРЫЙ

Известно, что в университете сейчас разработана упрощенная модель нейронных сетей для беспилотных летательных аппаратов. Она позволяет быстро находить небольшие объекты. Такие дроны можно будет успешно применять в сельском хозяйстве, при тушении пожаров, для выполнения военных и других задач.

Дроны и сегодня используются для выполнения той же самой работы. Но до последнего времени беспилотные авиационные системы все равно имели сложности с нахождением небольших целей. Новая же разработка должна решить эту проблему.

- Разработанный алгоритм обладает не только высокой эффективностью обнаружения небольших целей, но и более легкой моделью, подтверждая, что обнаружение целей с точки зрения беспилотных летательных аппаратов имеет хорошие перспективы применения, – рассказал разработчик модели аспирант вуза Чжан Цзинвэй. - В сравнении с ныне используемым наш алгоритм продемонстрировал сокращение вычислительных затрат на 42,42% и количества параметров на 48,6%.

Ожидается, что с помощью нового дрона можно будет легче отслеживать перемещение людей, животных и машин.

РАБОТАЮТ В ЛАБОРАТОРИЯХ И ВДОХНОВЛЯЮТСЯ

Кстати, программу обучения беспилотной авиации запустили и для донских школьников. В Таганроге на летних каникулах начались лекции и практические занятия для ребят, где их знакомят с основами аэродинамики, принципами работы беспилотных аппаратов, а также их применением.

Дети работают с представителями науки в настоящих лабораториях.

- Конечная цель программы – не просто познакомить детей с тематикой, но и вдохновить их на создание своих проектов, – подчеркнул преподаватель инженерной школы по беспилотной авиации Кирилл Семко. - Это может включать в себя конструирование, программирование собственных БПЛА. Программа стремится не только передать знания, но и развить у ребят навыки критического мышления, решения проблем и творчества, которые будут полезны в любой области в их будущей карьере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области с 22 декабря запретили использовать беспилотники вне госзадач

Руководитель центра беспилотных систем рассказал, что в сфере АПК станет альтернативой запрещенным на Дону дронам (подробнее)