«Близорукость - на первом месте»: максимально отказаться от гаджетов, советует главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области

Ребенка нужно приводить на обследование к офтальмологу один раз в полгода, и это не связано в началом занятий или каникулами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скоро начнется школа. Мальчики и девочки сядут за парты, а значит, нагрузка на детские глаза увеличится.

Стоит ли пройти обследование у офтальмолога перед началом учебного года? Какие болезни глаз у детей в Ростовской области встречаются чаще всего? И что с этим делать? Об этом «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» рассказал главный внештатный детский офтальмолог минздрава Ростовской области и Южного федерального округа Александр Ушников.

ДВИГАТЬСЯ И ПРОХОДИТЬ МЕДОСМОТР

- Ребенка нужно приводить на обследование к офтальмологу один раз в полгода, и это не связано в началом занятий или каникулами, – рассказал Александр Николаевич. - Но эта периодичность касается только здоровых доношенных детей без патологий. Если есть какие-то проблемы с глазами, у специалистов необходимо появляться чаще.

Например, близорукость может развиваться очень быстро. И, если не появляться на осмотр, запустить ее легко. А она занимает сегодня первое место среди офтальмологических болезней у детей.

– Лет 30-40 назад в тройку лидеров болезней глаз у детей входили врожденные заболевания, травмы и только потом – близорукость. Теперь близорукость вышла на первое место, потом идут врожденные заболевания, далее – воспалительные и лишь потом – травмы, – прокомментировал офтальмолог.

Такие изменения специалист объясняет просто: раньше дети много двигались, гуляли на улице, и, конечно, травмы случались куда чаще, чем теперь. Сегодня же дети двигаются меньше, зато сидят с гаджетами, глаза находятся в постоянном перенапряжении, и в результате активно развивается близорукость.

А вот рост количества воспалительных заболеваний специалист объяснил снижением иммунитета. И это опять-таки связано с нынешним образом жизни: детям явно не хватает движения, прогулок на свежем воздухе, а иногда и сбалансированного питания.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ, ЛЮТЕИН

И вот поэтому летом, да и вообще на каникулах, дети должны отдыхать, особенно с первого по шестой класс: бегать, прыгать, плавать, ходить на рыбалку. Можно и телевизор смотреть, но умеренно. И книжки читать не мешало бы понемногу. И в телефоны заглядывать тоже можно, ненадолго.

- Когда не было гаджетов, дети в большинстве своем давали на глаза вполне подходящую нагрузку летом: читали книги и смотрели телевизор. Теперь почти все сидят в телефонах с утра до вечера – это беда вселенского масштаба, но особенно она опасная для России, – заключил врач.

Свою позицию он объяснил тем, что сегодня мало ориентируются на нормативы. Между тем, согласно стандартам за экраном телефона дети 5-7 лет не могут проводить дольше 10 минут 2-3 раза в день, дети 8-11 лет – не больше 15 минут 2-3 раза в день. К 18 годам в телефон можно смотреть уже около часа. В самых крайних случаях обозначенные цифры можно увеличить в два раза – это будут максимальные показатели того, сколько времени можно проводить детям за гаджетами.

Еще специалист порекомендовал налегать мальчишкам и девчонкам летом на овощи и фрукты оранжевого цвета: абрикосы, дыни, персики, морковку. В них содержится лютеин – антиоксидант, необходимый для восстановления сетчатки. А еще полезно есть чернику и голубику. В этих ягодах содержится много антиоксидантов.

ЛУЧШЕ - СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ

Когда ребенок пойдет в школу, важно, чтобы у него было правильно организованное учебное место: с нормальным освещением и партой, которая позволяет держать осанку.

А чтобы глаза ребенка не перенапрягались в вовремя учебного процесса, нужно делать отдых через каждые 45 минут. Недаром урок имеет именно такую продолжительность. Собственно, и на каникулах, если ребенок читает или смотрит телевизор, через 45 минут обязательно должен сделать перерыв, чтобы 10-15 минут подвигаться.

Можно сделать и гимнастику для глаз. Офтальмолог рекомендовал одно простое упражнение. Ребенок подходит к окну, закрывает один глаз ладошкой, а другим смотрит то вдаль, то на объект на окне (можно что-то приклеить на стекло). Потом то же проделывает с другим глазом.

И не нужно отправлять ученика на множество кружков после школы, пусть лучше пойдет в какую-то спортивную секцию. Кстати, для развития и отдыха глаз хороши любые игры с мячом: волейбол, футбол, теннис.

ЕСЛИ ЩУРИТСЯ И БОЛИТ ГОЛОВА

– Какие изменения в поведении детей должны насторожить родителей и заставить отвести их на прием к офтальмологу?

- Если ребенок прищуривается. Если у него стала часто болеть голова, если он вялый и его подташнивает, – ответил на вопрос Александр Николаевич. - Дело в том, что от долгого смотрения в телефон может случиться спазм аккомодации. Сигнал передается дальше и провоцирует тошноту. Эти проблемы могут быть вызваны и, например, расстройствами неврологического характера. Но, если ребенок прищуривается и к этому у него добавляется один из перечисленных симптомов, у глазного доктора ему обязательно нужно побывать.

Также офтальмолог обратил внимание на то, что, если ребенку выписали очки при близорукости, их обязательно нужно носить. Только в этом случае фокус изображения будет формироваться в нужной части глаза, и это спасет от ухудшения зрения.

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