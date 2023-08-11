Сделать правильный выбор: в Ростовской области стартует активный этап агитации в СМИ

В сентябре в Ростовской области будут выбирать депутатов ЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области идет активная подготовка к выборам. В этом году они начнутся 8 сентября и будут идти три дня. Предвыборная кампания по выборам депутатов донского ЗС набирает обороты.

ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ УЖЕ РАСПРЕДЕЛИЛИ

В субботу, 12 августа, стартует агитационный период для средств массовой информации. Он начинается за 28 дней до даты голосования. Для всех партий и кандидатов агитационный период заканчивается в 00.00 8 сентября 2023 года.

В Избирательной комиссии Ростовской области уже утвержден график распределения бесплатного эфирного времени, предоставляемого на теле- и радиоканалах региональных государственных организаций политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированные областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

Распределение бесплатного эфирного времени было определено в результате жеребьевки.

В эфирах теле- и радиоканалов будут проходить политические дебаты. Расписание такое: по понедельникам – Дон24; вт, ср, чт – ДонТР. Половина эфирного времени отводится избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов. Вторая половина распределяется между зарегистрированными кандидатами-одномандатниками.

МЕДИЦИНА, ГАЗИФИКАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

Тем временем участвующие в выборах партии продолжают активную работу.

К примеру, в Ростове кандидаты от партии «Новые люди» предложили сделать самокаты безопаснее. Этот вопрос на встрече, в которой приняли участие представители власти, ГИБДД, общественники и депутаты.

А еще на Дону стартовал совместный федеральный проект «Единой России» и госкорпорации «Ростех» по обновлению парка автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений. Его реализация обсуждалась на совещании рабочей группы, которое провел председатель комитета ЗС РО по экономической политике Игорь Бураков.

Вопрос водоснабжения, наряду с догазификацией, ремонтом дорог и вывозом мусора, интересовал и жителей поселка Аюта, которые посетили встречу с донским парламентарием Ириной Жуковой.

На встрече депутата донского парламента Андрея Курносова с сотрудниками комбината «Каменский» обсуждались вопросы качества питьевой воды. Парламентарий отметил необходимость комплексного исследования по поиску новых источников воды, привлечения федерального финансирования, а также смягчения тарифной нагрузки на граждан.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

В свою очередь, эксперты рассказали, какую роль, по их мнению, играет СМИ в предвыборной борьбе.

- СМИ являются неотъемлемой частью жизни современного общества. СМИ выступают в качестве одного из основных каналов информирования избирателей, являясь средством предвыборной агитации. Одновременно с тем, СМИ выступают и в качестве инструмента гражданского контроля. Благодаря предоставлению возможности кандидатам выступать на теле и радиоканалах, избиратель имеет возможность сориентироваться и определиться со своим выбором, - считает член Общественной палаты РО Алла Червякова.

«НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ О ПРЯМОМ ДИАЛОГЕ»

А заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко отметил, что СМИ - один из основных каналов связи с избирателями.

- Они позволяют обеспечить широкий охват аудитории, одномоментно обратиться сразу к большому количеству избирателей . Безусловно, в рамках избирательной кампании, в период выборов СМИ играют одну из ведущих ролей. Через СМИ можно осуществлять и пропаганду, и агитацию, доносить информацию до целевой аудитории. При этом в последнее время все большую значимость приобретают электронные, сетевые интернет СМИ. Все большая часть аудитории предпочитает черпать информацию именно из этих источников. Да, СМИ имеют серьезный ресурс влияния на ход выборов. СМИ формируют общественное мнение. Но при этом, хотел бы обратить внимание, что кандидатам не стоит забывать и о прямом диалоге с избирателем, не нужно недооценивать важность проведения встреч с избирателями. Кандидатам необходимо работать с избирателями и в прямом диалоге. Люди должны иметь возможность посмотреть в лицо кандидату, напрямую задать ему вопрос, возможно острый, неудобный, не всегда и приятный. Но должен быть прямой контакт и обратная связь. Избиратель должен знать своего кандидата, чувствовать, что он свой, а для этого нужны встречи, - подытожил эксперт.