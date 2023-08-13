Под Ростовом полицейский-карьерист уговорил знакомого признаться в выдуманном преступлении

Полицейский придумал сложную аферу ради повышения показателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге Ростовской области на скамье подсудимых оказался хоть и не высокопоставленный, но очень тщеславный полицейский. Он ради раскрываемости и «плюшек» от начальства уговорил местного жителя подписаться под преступлением, к которому тот (все имена изменены – прим. ред.) не имел никакого отношения.

ПРЕСТИЖНЫЙ ВАРИАНТ

По слова источника издания в правоохранительных органах региона, сотрудник угрозыска одноного из городских отделов полиции всегда был человеком исполнительным, а еще – любившим грамоты и награды. К слову, на суде Сергей позже не забудет упомянуть, что имеет несколько благодарностей за работу.

В коллективе о нем все отзывались положительно, а начальство никогда не делало взысканий. По всей видимости, молодой специалист мечтал, как минимум, о звании подполковника. Но карьеризм сыграл с полицейским злую шутку.

По словам источника издания, Сергей хотел повысить раскрываемость своего отдела. Но, вот назло, подходящих преступлений и задержаний все не случалось. Как-то во время рейда он увидел, что в кустах вдоль посадки на Николаевском шоссе возится молодой человек. Сергей сразу смекнул, что к чему.

- Закладку ищет, тем более, накануне только что задержали распространителя наркотиков, который говорил о тайниках в этом месте, - мелькнуло в голове у оперативника.

И тут же созрел план. Сергей предложил Ивану на выбор два варианта: либо его задерживают за наркотики, либо – за хранение оружия и боеприпасов.

- Последний вариант – более престижный, да и срок дадут условный, - сказал он Ивану.

Тот подумал пару минут и принял предложение полицейского.

- Вот только, где же я боеприпасы возьму, - резонно уточнил он.

ЯЩИК С ПАТРОНАМИ

Но у карьериста в погонах было все готово. Уже через час он передал мужчине ящик с патронами к пистолету «Макарова».

- Изваляй их в земле и в карман положи, - дал указания оперативник.

Тот так и сделал. А следом в дежурную часть поступило заявление о том, что на одной из улиц дебоширит пьяный хулиган. Адрес аноним назвал тот, по которому находился Иван. Наряд быстро прибыл на место, задержал горожанина и доставил в отдел. Коллег и Ивана с полными карманами патронов встретил Сергей. Он же провел обыск, изъял боеприпасы и составил рапорт.

На основании этого документа чуть позже в отношении Ивана возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». И тут Иван вдруг испугался, что его все же могут посадить в тюрьму. О сделке с полицейским он рассказал прокуратуре и сотрудникам собственной безопасности. А в качестве доказательства правдивости своих слов Иван предоставил запись телефонного разговора с полицейским. Ее он вел тайком, на всякий случай.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении сотрудника райотдела возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

По словам собеседницы, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права два года занимать должности в правоохранительных органах.

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