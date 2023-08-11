Пасмурная погода ждет ростовчан и жителей региона в один из выходных дней. Фото: Дмитрий Кутепов

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 12-13 августа, судя по прогнозам синоптиков, будет жаркой, но дождливой. Будет жарко, но уже без экстремальных значений, какие показывали столбики термометров на этой неделе. Жар остудят дожди с грозами и сильный ветер. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 12 августа, ожидается кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22-24, днем +29-31.

В воскресенье, 13 августа, будет облачно, ночью кратковременный дождь и гроза, а днем без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20-22, днем +29-31. А уже в понедельник днем станет жарче на три градуса.

В Ростовской области в субботу переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. До конца суток в пятницу местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 метров в секунду. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14, при грозе до 15-18, а в первой половине ночи в отдельных районах до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22-27 градусов, по северу и западу региона до +17, днем +25-30, по югу до +36. местами в юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, а в некоторых северо-западных и центральных районах — высокая пожароопасность четвертого класса.

В воскресенье местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду, местами, в том числе при грозе порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20-25 градусов, по северу и западу до +14, днем +26-31, по югу и востоку до +34.

А в ночь на понедельник местами пройдет небольшой дождь и гроза.

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