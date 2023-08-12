Тропический ливень в Ростове-на-Дону 12 августа 2023: прямая трансляция разгула стихии

Погода устроила ростовчанам в ночь с пятницы на субботу световое шоу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В главном управлении МЧС по Ростовской области не ошиблись со своим штормовым предупреждением - в ночь на субботу, 12 августа, на донскую столицу обрушился мощный ливень. С полуночи жители города тревожно делились фотографиями вспышек молнии в небе, позже зарядил дождь, который на время стих, а теперь льется с утроенной силой.

Синоптики предупреждали о штормовом ветре до 23 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в центре города один за другим небо разрезают всполохи молнии, гремят раскаты грома. Идет сильный дождь, на улице сильный ветер. Судя по предупреждениям от гидрометцентра, помимо ливней и грозы возможен град и штормовой ветер до 23 метров в секунду.

Гроза слышна в Ростове уже несколько часов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В такую погоду жителей просят не выходить без необходимости из дома. Не оставлять машины и не ходить под слабо закрепленными конструкциями, например рекламными баннерами, или старыми деревьями, которые могут обрушиться.

- Возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, - предупреждают в пресс-службе администрации города. - Просим жителей, если ливень застал вас на улице, не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения - возможно затопление подвальных и цокольных помещений. Лучше укрыться в зданиях выше возможного уровня подтопления. А, если ливень застал вас в машине, не пытайтесь проехать подтопленные участки, а медленно перестройтесь на обочину и с аварийными огнями переждите ливень.

Также ростовчанам советуют не парковать машины в низине. При скачках напряжения в электросети отключить электроприборы. А в случае экстренных ситуаций звонить по номеру "112".

Также очевидцы сообщают, что сильный ветер уже стал причиной ущерба для ростовчан. Например, в Суворовском микрорайоне сдул пластиковую бочку с балкона высотного жилого дома, и она упала прямиком на машину, разбив лобовое стекло и повредив капот.

Очевидцы сообщают, что в разгар непогоды в районе ГПЗ-10 подобрали орленка, вероятно, выпавшего из гнезда. Его уже передали орнитологам, которые профессионально помогут птенцу.

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