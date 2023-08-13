«Каждый вечер ищем с детьми»: семья четвертый день надеется найти щенка, смытого потоком при порыве водовода в Ростове

Рей знает базовые команды и очень любит гулять у реки. Фото: Яна Герасимова

Масштабная авария на магистральном водоводе в ростовской Александровке не только привела к затоплению домов и потере имущества. Люди потеряли верных друзей — любимых питомцев. Ростовчанка Яна Герасимова не теряет надежды и уже четвертый день ищет любимца семьи — щенка Рея.

В тот день, 10 августа, ростовчан рано утром разбудил тропический ливень, яркие молнии и громогласный гром. Жители улицы Каяльской в микрорайоне Александровка заметили, что из земли сочится вода, а позже оттуда забил многометровый коммунальный фонтан.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

Как позже пояснят в «Ростовводоканале», из-за грозы и отсутствия электроэнергии не работали насосы, из-за чего в сети возник гидравлический удар, и он привел к порыву. Вода хлестала с такой силой, что порвала линии электропередачи и газовые трубы — люди остались без воды, света и газа. Дворы домов поблизости не просто заливало по щиколотку, как это бывает в мощный ливень, - спрятавшись по домам, люди с ужасом наблюдали, как уровень воды поднимался уже на уровень окон.

Из-за коммунальной аварии несколько домов и машин затопило, а улица превратилась в грязное месиво. Фото: "Ростовводоканал"

Когда коммунальщикам удалось совладать со «стихией», оказалось, что серьезно пострадали три домовладения и несколько автомобилей оказались затоплены.

Схлынув, вода оставила улицу, по которой ни пройти ни проехать.

Выйдя на улицу, хозяева не просто хватались за голову, пытаясь подсчитать материальный ущерб. Они во все горло начали кричать — звать своих питомцев, которые не успели забежать в дом в тот момент, когда на улицу хлынули потоки воды.

ПРОПАЛ ДРУГ СЕМЬИ

Так было и в семье Герасимовых. Яна попросила у читателей "КП - Ростов-на-Дону" помощи: вдруг кто-то увидит ее потерявшегося во время разгула стихии щенка.

- Мы живем дальше эпицентра событий, но напор воды вынес калитку у нас во дворе. А в этот момент наш Рей гулял во дворе, и его, по всей видимости, подхватило потоком и просто унесло, - рассказывает Яна. - Мы верим, что он не утонул.

Рей — это озорной щенок породы бигль. Ему всего семь месяцев. Малыш — любимец всей семьи.

- Он, как и обычный щенок, - маленький и несносный, с упертым характером — все в традициях его породы. Рей уже знает базовые команды. Для всех нас он является полноценным и любимым членом семьи, - продолжает ростовчанка.

Малыш гулял по двору, когда вода просто снесла калитку и подхватила течением щенка. Фото: Яна Герасимова

Во время бедствия некоторым животным не повезло, но Яна надеется, что ее любимцу удалось спастись.

- У соседей была большая собака — она сидела во дворе на цепи. Потоком воды унесло будку, и собаки тоже нет, - переживает собеседница.

ИЩУТ МАЛЫША С ДЕТЬМИ

Ирония в том, что Рей очень любит воду. В выходные вся семья вместе со своим хвостатым любимцем обязательно выбирается в парк или на речку. Поэтому Яна очень надеется, что малыш смог выплыть живым.

- У нас в семье есть дети, которые ждут малыша домой. Мы каждый день говорим им, что он обязательно найдется, - делится Яна. - Сейчас мы каждый вечер выходим и ищем его с детьми. Надежда не угасает, думаем, что он жив и сейчас просто где-нибудь забился напуганный или его нашли и не дадут погибнуть.

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