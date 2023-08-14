Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил создать программу сохранения исторических зданий в Ростове

Александр Чухлебов и Алексей Нечаев. Фото: Партия «Новые люди».

За последние 10 лет в Ростове-на-Дону снесли более 150 исторических зданий. Среди них и выявленные объекты культурного наследия. В аварийном состоянии находятся ещё 600 домов. «Новые люди» уверены, что им нужно дать вторую жизнь, открыв здесь креативные пространства и ресторанные кластеры.

- Работа в этом направлении идёт. Есть и успехи. Наши сторонники тоже сделали свой вклад: восстановили уже четыре таких объекта. Например, в пространстве «Кластер С52», открытом в здании бывшего обкомовского склада, на постоянной основе функционируют магазины и студии. Там же регулярно проходят фестивали, музыкальные вечера, фотовыставки. Проблема в том, что всё это делается точечно, стараниями отдельных людей. Чтобы центр не обветшал, эта работа должна быть системной, - подчеркнул Алексей Нечаев.

Он добавил, что сейчас программа «Аренда за рубль» не очень эффективна. Чтобы начать работу в историческом здании, инвестору нужно пройти бесконечные согласования и вложить серьёзные средства. В итоге исторические здания пустуют и ветшают.

Фото: Партия «Новые люди».

- Старые дома можно восстановить в едином стиле, если дать инвесторам понятные правила игры. Это одна из идей, с которыми наши кандидаты идут на выборы в Законодательное собрание Ростовской области. Нужно помочь чиновникам, архитекторам, инвесторам и градозащитникам найти общий язык, - отметил Алексей Нечаев.

Он добавил, что следующим шагом должно стать возвращение прямых выборов мэра в Ростове-на-Дону. В этом случае глава города будет напрямую отвечать своей репутацией за состояние города, в том числе за аварийные дома.

- Сохранение исторического наследия - одно из главных направлений нашей работы. Люди готовы высказывать идеи и воплощать их в жизнь, - добавил руководитель ростовского реготделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.