Планируйте будущее ваших детей с заботой о здоровье: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденных

Фото: предоставлено «СОГАЗ-Мед»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет вас. Быть родителями – не только большая радость, но и ответственность, вместе с которой у родителей появляются новые обязанности в виде оформления необходимых документов и обеспечения надлежащего ухода за младенцем.

Одним из первых дел, которое предстоит выполнить новоиспечённым родителям – оформить важнейшие документы для маленького гражданина. Это свидетельство о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства.

С 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым. Новая форма документа представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС, штрих-код полиса, контакты страховой компании.

Выписку можно получить в выбранной страховой медицинской организации после получения свидетельства о рождении. Документ даёт гарантированное право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра и это очень важно – в первый год жизни малышу необходим постоянный медицинский контроль и наблюдение.

Кроме того, ребенок будет получать полный комплекс медицинских услуг:

- посещение на дому патронажной сестрой;

- консультации и осмотры врачами-специалистами;

- лабораторную и инструментальную диагностику;

- профилактические мероприятия;

- медицинскую помощь в условиях стационара.

Получить выписку для новорожденных, являющихся гражданами РФ, очень просто. В страховую медицинскую организацию необходимо предоставить свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии), СНИЛС и полис ОМС законного представителя ребенка (при наличии).

«СОГАЗ-Мед» приглашает получить выписку из единого регистра застрахованных лиц в компании, которая занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству застрахованных – 44 млн человек*.

Напоминаем: действующая выписка – это гарантия получения бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ и уверенность в том, что малыш всегда сможет получить квалифицированную медицинскую помощь.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

*данные актуальны на дату публикации.

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