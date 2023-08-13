График отключения электричества в Ростове-на-Дону 14-18 августа 2023: в каких домах на неделе не будет света

На время плановых отключений придется пожить без света и кондиционера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону 14-18 августа 2023 года. По информации, которую публикует «Донэнерго», без света на следующей неделе останутся сотни домов в донской столице. Это связано с плановым ремонтом на электросетях и проверкой оборудования. Публикуем график отключений на рабочую пятидневку.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

С 9.00 до 17.00 света не будет на проспекте 40-летия Победы, 37-57, улицах Кизитериновская балка, 1-47 и 2-50, Комсомольская, 83-87 и 86-96, Ручейная, 1-13 и 2-10, Александровский Спуск, 2-6, Ереванская, 39, 37-я линия, 2.

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

С 9.00 до 17.00 отключения запланированы в домах на улицах Комсомольская, 26-44, 33-я Линия, 2-36 и 1-39, 35-я Линия, 2-14 и 1-17, Комсомольская, 2-26 и 1-11, 23-я линия, 2-10 и 1-13, 25-я линия, 2-34 и 1-37, 27-я линия, 2-18 и 1-9, 29-я линия, 1-17 и 2-14, 31-я линия, 5-17 и 6-16, 31-я линия, 1-7 и 2-8, Мясникова, 1-15, площадь Свободы, 16-20, улицы Ереванская, 1-7, Летописная, 27-31 и 28, 32Б, Былинная, 8Б, 2-я Краснодарская, 68, 68/1, 68/2, 121, 127, 127А.

СРЕДА, 16 АВГУСТА

С 9.00 до 17.00 подачу электроэнергии прекратят по улицам Майская, 1-13 и 2-12, 17-я линия, 3, 18-я линия, 1-23 и 2-30, площадь Карла Маркса, 16-30 и 7-11, улицы Советская, 3-11, Летописная, 30, Поэтичная, 23, Прогрессивная, 1-5 и 20, в СТ «Мичуринец», СНТ «Северная Ривьера», ТСЖ «Париж», ОА «Аксайское», хуторе Камышеваха, на улице Металлургическая 6А и 10А.

С 9.00 до 18.00 свет отключат по адресам: улица Амбулаторная, 153, 95-115, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 24/1, переулки Глиссерный, 2-52 и 1-53, ОГПУ, 1-13, улица Перекопская, 51-59, 74-78, 23-51, 32-72, переулок Пинский, 1-13 и 2-16, улицы Подгорная, 29-57 и 2-20, 42-58 и 1-29, Портовая, 181-207, переулки Саперный, 1-35, 2-48, 31-51, 50-54, 31/2, 32-36, 48-44, Шефский, 2-58 и 1-61, улицы Д. Бедного, 26-32, Деревянко, 1-27, 2-46, 44, переулки Булановский, 1-31 и 2-54, Марийский, 1-23 и 2-36.

С 9.00 до 15.00 плановое отключение — в этих домах: 11-я улица, 33-43 и 66-74, переулок Доломановский, 93-109, 94-104, 110/55, улица Текучева, 162-182 и 91-109, улица Народного Ополчения, 139-151 и 188-202, Нефедова, 44, 58/115, переулок Гвардейский, 59-61, 72/91.

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

С 9.00 до 16.00 света не будет на улицах Курортная, 131, Свердловская, 48-78, 98, 69, 81/44, Батуринская, 98, 86/46, Коминтерна, 26-28, 1-я Круговая, 33-41 и 34-42, 3-я Круговая, 41-51 и 50-54, Лазаревская, 1-21 и 2-20, Ревкомовская, 52-112 и 51-115.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано на улицах Ченцова, 4-10, Налбандяна, 1-25 и 2-22, Мурлычева, 7-31 и 2-28, 20-я линия, 8-22 и 7-27, 22-я линия, 12-42 и 9-43, 24-я линия, 1-23 и 2-18, площадь Базарная, 4Б, улица Обсерваторная, 82-96, 104/1, 104/2.104/3, 104/4, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, бульвар Галилео Галилея, улица Ориона, бульвар Межзвездный, улицы Астероидная, Вселенной, Осевая, Экскаваторная, бульвар Млечного пути, переулки Андромеды, Гелиоса, улицы Созвездия Андромеды, Фобоса, Невесомости, Созвездия, переулок Зенитный, улица Волкова, 6/2, 10/3, 10/4, улица Капустина, 26/2, 28/1, проспект Космонавтов, 5/Б, 9/1, 9/2.

А с 9.00 до 15.00 пожить без кондиционеров придется жителям домов по адресам: улица Саратовская, 4-34, переулок Липецкий, 2-68 и 3-37, переулок Тамбовский, 1-59 и 2-18, улица Полярная, 2-14 и 1-11, переулок Воронежский 2-20 и 11-15, улица Курская 1-17, 4, 4А, улица Футбольная, 12-34 и 11-31, улицы Зоологическая, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, и Ноябрьская.

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА

С 9.00 до 17.00 из-за планового ремонта подачу электроэнергии прекратят по адресам: улицы 26 июня, 100-144 и 107-133, Лесозащитная, 94-108 и 85-91, Печорская, 92-98 и 109-115, Брянская, 1-13 и 2-12, переулок Сочинский, 1-13 и 2-12, улица Дундича, 55-67 и 62-78, переулки Туапсинский, 1-11 и 35, 2-58, Моздокский 1-31 и 2-30, проспект Космонавтов, 1/Б, парк «Дружба», улицы 8 Марта, 1, Смотровая, 27-45, 55-63, 48-52, 26-36, Городская, 2-10 и 1-11, Окраинная, 6-16 и 7-19, Джапаридзе, 12, 18, 17-39, Культурная, 71-85 и 76-90, К. Либкнехта, 73-85 и 94-110, переулок Хабаровский, 97-103 и 86-96, улицы Передовая 2-26, 1-23, Мечникова, 19А, 20-42, 23-29, Курганная, 86-106, 117-133, 25-59, 40-60, Пирамидная, 72-80, 79-89, 35-51, 32-46, 8 марта, 1, 21-25, 24-26, Павленко, 20, Возрождения, 90б.

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