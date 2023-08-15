Погибло более 500 особей: в водоеме Ростовской области произошел массовый замор рыбы

По предварительным данным, в водоеме Батайска рыба погибла из-за недостатка кислорода в воде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Батайске произошла массовая гибель рыбы в водоотводном канале одного из микрорайонов. Об этом 13 августа сообщили местные жители в социальных сетях, позже ситуацию прокомментировали в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, специалисты ведомства выехали на место и проверили информацию. Как оказалось, в водоеме погибло более 500 особей рыбы. Внешних признаков загрязнения водоема они не обнаружили.

— Когда наши сотрудники выезжали на место, ни запаха, ни пены, ни пленки, ни каких-то других загрязнений не было. Мы отправили все данные в Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Они проведут исследования и выявят причины, — сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Специалисты назвали предположительную причину гибели рыбы - замор из-за жары.

- Скорее всего, это недостаток кислорода. При высокой температуре у нас, к сожалению, такое происходит. Но точные результаты будут только после лабораторного исследования Азово-Черноморским управлением Росрыболовства, — отметили в ведомстве.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов отмечает, что замор рыбы в жару - нередкое явление в Ростовской области.

— Начинается массовое цветение сине-зеленых водорослей, падает концентрация кислорода в воде - рыба начинает погибать, — сообщил зоолог.

Бороться с летним замором рыбы можно с помощью аэрации - процедуры, при которой воду насыщают кислородом. Однако как это организовать ее в обычном водоеме летом, не ясно. Куда проще провести аэрацию зимой — достаточно просверлить во льду полыньи, отметил зоолог.

Ученый отмечает, что всю погибшую рыбу необходимо убирать.

— Если этого не сделать, может произойти самоподдерживающийся процесс. Чем больше трупов рыбы, тем хуже вода, тем больше в ней токсинов и тем больше разлагающейся органики. Все это снова грозит дальнейшим сокращением кислорода и, соответственно, гибелью еще большего количества рыбы. Если водоем замкнут, он превратится в грязную лужу, — объясняет кандидат биологических наук.

Ранее, 11 августа, замор произошел в реке Быстрой в Тацинском районе. Там погибло менее 30 особей рыбы. Все данные по этому случаю также были направлены в Росрыболовство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зоолог рассказал о причинах и последствиях замора рыбы в Ростовской области

Он объяснил, почему осолонение Азовского моря может иметь и благоприятные последствия (подробности)