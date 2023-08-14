«На Дону спортом занимаются более двух миллионов человек»: В Ростове на Гребном канале отметили День физкультурника

В День физкультурника все желающие могли посоревноваться в любой из 24 спортивных дисциплин на Гребном канале. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове в День физкультурника гребной канал «Дон» стал центром спортивного притяжения горожан. С раннего утра сюда приходили ростовчане, и с каждым часом любителей спорта собиралось все больше. Кто-то разминался перед соревнованиями, которые стартовали после торжественной части, а кто-то неспеша занимался йогой.

Когда на часах пробило 10 утра, началась церемония открытия спартакиады. Перед гостями праздника выступили детские творческие коллективы, а музыканты исполнили свои композиции.

– Дон славится спортивными традициями и достижениями. Нашими спортсменами было завоевано 140 медалей на Олимпийских Играх. В 2021 году, когда проходила Олимпиада в Токио, стал рекордным годом для нашей области: тогда было завоевано 18 медалей. А в прошлом году наши спортсмены принесли в копилку нашего региона более 3,5 тысячи различных наград, – обратился с приветственным словом к собравшимся заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. – У нас на Дону очень большая спортивная семья. Более двух миллионов человек занимаются спортом. Хочу всех поздравить с Днем физкультурника и пожелать всем вам здоровья и спортивных побед.

ОКОЛО 20 ПЛОЩАДОК С 24 СПОРТИВНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

По словам заместителя губернатора, в этом году в России отмечается столетие со дня образования органа власти в сфере физической культуры и спорта. Донской регион присоединился к спортивному празднику и отметил юбилей с размахом: к этой годовщине у нас решили провести самые разные массовые спортивные мероприятия.

– Сегодня на гребном канале у нас проходят финальные соревнования по ГТО, спартакиада и фестиваль. Здесь задействовано около 20 спортивных площадок, на которых проходят соревнования по 24 дисциплинам, – добавил Артем Андреевич.

К слову, региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудящегося населения проводится в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. В муниципальном этапе приняли участие более 2,5 тысячи человек. Зональный этап был завершен пятого августа, и сегодня его победители и призеры покажут свое мастерство и ловкость в финале, который проводится в формате эстафеты.

Также во время празднования Дня физкультурника в Ростове вечером впервые пройдет фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика». К слову, он проходит только на дух площадках по всей стране – в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону.

– «Уличная классика» – не просто фестиваль уличных видов спорта. Сюда приехали эксперты, спортсмены, которые общаются с молодежью и проводят экспертные площадки и мастер-классы, – отметил Артем Хохлов. – В рамках этого фестиваля у нас запланирован грантовый конкурс Росмолодежи, где ребята могут выиграть грантовые средства в размере до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих идей.

«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ – КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ»

После церемонии открытия был дан старт соревнованию на кубок Ростовской области по гребле на лодках «Дракон». Четыре длинные каноэ с головой дракона и хвостом в ярких солнечных лучах отправились к точке старта. Как только гонка началась, барабанщики, сидящие в носовой части лодок в каждой команде, стали бить в большие барабаны, чтобы задать ритм гребцам.

А в это время на спортивных площадках проходила спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области. Она проводится по легкой атлетике, плаванию, мини-футболу, пляжному волейболу, уличному баскетболу и скандинавской ходьбе.

Всего во время соревнований будет разыграно 28 комплектов медалей и шесть кубков.

– День физкультурника – один из самых любимых праздников в нашей стране. Хочу поздравить всех тех, кто уже занимается спортом, кто болеет за спортсменов, и кто собирается прийти на спортивные площадки, - подвел итог спортивному дню донской министр спорта Самвел Аракелян. - Физкультура и спорт является кратчайшим путем к здоровью и активному долголетию.