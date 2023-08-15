«Бывают слезы от страха, но я беру себя в руки»: как живет многодетная семья, воспитывающая ребенка с редким заболеванием

Полуторагодовалая малышка страдает серьезным недугом. Фото: из архива семьи

Ростовчанка Елена уже забыла, когда ходила в салон красоты и отдыхала. Вот уже полтора года семья живет в режиме борьбы. Все поменялось после рождения третьего ребенка. Когда улыбчивой малышке Еве исполнилось два месяца, родители узнали, что у нее муковисцидоз – генетическое заболевание, при котором в легких выделяется слизь.

- Если больной муковисцидозом не будет принимать препараты, то может задохнуться. При таком диагнозе детки плохо растут, тяжело набирают вес, а еще им нельзя потеть, иначе не исключен летальный исход из-за обезвоживания, - говорит мама Евы.

«МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ НАШУ КРАСАВИЦУ»

Из-за болезни дочери семье пришлось полностью изменить уклад жизни.

- Мы переехали из Сальска в Ростов, чтобы быть ближе к больницам. На многом приходится экономить. В основном, все деньги идут на лечение. Старшие дети не обижаются, что им стали реже что-то покупать, - все понимают. Без лечения мы можем просто потерять нашу красавицу.

По словам мамы, общая стоимость лекарств на год – чуть больше миллиона. Ева будет принимать их на протяжении всей жизни.

- К счастью, с одной частью препаратов помогает благотворительный фонд, с другой – государство. Но это не отменяет того, что семье приходится тратиться. И тратиться много.

К примеру, только на комплектующие для ингалятора только в месяц у родителей уходит около десяти тысяч рублей, еще три тысячи стоят витамины. Баночка рассчитана тоже на 30 дней.

«СЛЕЗЫ ОТ СТРАХА»

Но покупка дорогих лекарств – не самое трудное.

- Дочке надо делать ингаляции семь раз в день. Она еще слишком мала, чтобы понимать, что такое слово «надо». Приходится уговорами заставлять ее дышать специальными растворами. Иногда она еще и убегает посреди процедуры. В день на все ингаляции уходит часов семь. Я ее ловлю, пытаюсь опять заинтересовать. В общем, так и живем.

Елена не скрывает, что ей морально приходится очень трудно.

- Бывают и слезы от страха за Еву. Особенно тяжко, когда узнаю из нашего чата для мам, что из жизни ушел ребенок с таким же диагнозом. Но я стараюсь брать себя в руки. Понимаю, что должна быть сильной, - говорит Елена. – Помогает держаться ощущение того, что мы – не одни со своей бедой. Ведь благодаря обычным ростовчанам, которых мы даже не знаем лично, нам удается покупать лекарства. И теперь я точно знаю, что в мире хороших людей намного больше, чем плохих.

КОНКРЕТНО

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