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Общество15 августа 2023 4:30

Губернатор Ростовской области прокомментировал громкие звуки в Миллерово

Василий Голубев объяснил громкие звуки в Миллерово учениями на аэродроме
Лейла МИРИШОВА
Ранним утром 15 августа жителей Миллерово напугали громкие звуки.

Ранним утром 15 августа жителей Миллерово напугали громкие звуки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области прокомментировал громкие звуки в Миллерово. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в социальной сети.

- В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия, - рассказал глава региона.

Василий Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Отметим, что ранним утром 15 августа жителей Миллерово напугали громкие звуки. От «хлопков» у десятка машин сработала сигнализация.

Напомним, что 30 июля губернатор Ростовской области сообщил о падении беспилотника в Неклиновском районе. В результате падения БПЛА были повреждены крыша жилого дома и машина.

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