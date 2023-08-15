Ранним утром 15 августа жителей Миллерово напугали громкие звуки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Ростовской области прокомментировал громкие звуки в Миллерово. Об этом Василий Голубев сообщил на своей странице в социальной сети.
- В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия, - рассказал глава региона.
Василий Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Отметим, что ранним утром 15 августа жителей Миллерово напугали громкие звуки. От «хлопков» у десятка машин сработала сигнализация.
Напомним, что 30 июля губернатор Ростовской области сообщил о падении беспилотника в Неклиновском районе. В результате падения БПЛА были повреждены крыша жилого дома и машина.
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