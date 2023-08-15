Нашли четыре канистры с бензином: в Ростовской области 20-летнего парня заподозрили в попытке поджечь администрацию

В Азвое задержали мужчину с двадцатью литрами бензина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из районов Ростовской области 20-летнего парня заподозрили в планах поджечь местную администрацию. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», когда молодого человека задержали, при себе у него были четыре канистры бензина.

НОЧНАЯ ПОЕЗДКА

По словам источника, Сергей (имя изменено – прим. ред.) живет в Ростове. В район он приехал ночью 14 августа.

Судя по всему, парень привлек внимание местных жителей, когда разгружал багажник - в нем лежали пятилитровые канистры, доверху заполненные бензином.

Свидетели сообщили о подозрительном мужчине в полицию. Оперативники прибыли на место, нашли Сергея и задержали.

ГРОМКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

- Во время беседы с оперативниками подозреваемый сказал, что бензин он с собой взял, потому что хотел поджечь администрацию. После такого заявления мужчину передали сотрудникам ФСБ, - сообщил источник.

Известно, что парень переехал в Ростов из Липецкой области, нигде не работает. Что толкнуло его на этот поступок, предстоит выяснить правоохранителями.

В настоящее время в отношении задержанного составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В районной администрации «КП – Ростов-на-Дону» сообщили, что знают о задержании. Однако пояснили, что возле здания ведомства подозрительные люди с канистрами замечены не были.

Не исключено, что Сергея быстро задержали, поэтому он не успел доехать до места назначения.

Напомним, в 2022 году в Ростовской области возле здания военкомата задержали 16-летнего подростка. При себе у него было 14 бутылок с зажигательной смесью. Следователи установили, что юноша входил в состав националистической организации. Он собирался поджечь военный комиссариат по заданию лидера группировки. Летом подросток предстал перед судом - его приговорили к шести годам лишения свободы.

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