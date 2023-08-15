Сотрудница ростовского салона сотовой связи получила почти миллион за смартфоны, но не отдала их покупателям

Одна из покупательниц салона обратилась в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове сотрудница магазина продавала посетителям смартфоны, но не отдавала дорогие покупки. С помощью обманной схемы она заработала почти миллион рублей, сообщили в пресс-службе донской полиции.

Правоохранители начали проверку после того, как одна из пострадавших обратилась в отдел полиции в Советском районе. Женщина рассказала, что пришла в один из местных магазинов, чтобы купить телефон. Чтобы приобрести гаджет в рассрочку, она заполнила необходимые документы отдала 80 тысяч рублей. Но смартфон после этого ростовчанка не получила.

Менеджер заявила, что покупку можно забрать через несколько дней — якобы в магазине остались только витринные образцы. Позже покупательница вернулась за покупкой, но ей снова отказали.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 33-летняя местная жительница с судимостями за кражу и разбой. В последнее время женщина трудилась в магазине сотовой связи менеджером по продажам.

Во время расследования правоохранители выяснили, что сотрудница не впервые обманывает посетителей. Она оформляла заказы на покупки, в том числе рассрочку на гаджеты, брала с посетителей деньги. Приобретенную технику она не отдавала, придумывая разные причины. На деньги клиентов женщина закупала другую технику и продавала третьим лицам. С помощью такой нехитрой схемы она обманула первоначальных заказчиков на 900 тысяч рублей.

— В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в полиции.

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