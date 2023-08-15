Интерес пользователей ВКонтакте к бизнесу из Ростова-на-Дону вырос на 44% за год

Аудитория ВКонтакте на 44% активнее взаимодействовала с бизнесом из Ростова-на-Дону в июле 2023 года, чем год назад. Пользователи чаще переходят на карточки товаров и услуг в сообществах, создают заказы, пишут сообщения и звонят за уточнением деталей. На 31% выросло количество подписчиков у пабликов бизнеса в регионе.

Самый высокий рост активности пользователей показали бизнес-сообщества в Ростове-на-Дону, которые специализируются на одежде, обуви и аксессуарах. Количество покупок, заказов, сообщений и звонков в таких пабликах выросло за год в четыре раза.

Эта же категория бизнеса активнее других увеличивает количество постов в соцсети — на 36%. На втором месте по динамике постинга бизнес в категории развлечение и досуг — рост на 32%, на третьем красота и здоровье — на 19%.

Быстрее всего растет аудитория подписчиков в соцсети у компаний из сферы развлечений и досуга — на 48%, количество таких бизнес-сообществ выросло на 23% за год. На 32% увеличили подписчиков сообщества в категории одежда, обувь и аксессуары, на 28% — транспорт.

ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать сообщество бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. Из него можно бесплатно сделать собственный сайт или полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут подключить доставку по всей России через партнеров. Увеличивать продажи, аудиторию сообщества и привлекать новых клиентов помогают простые и интуитивно-понятные инструменты платформы VK Реклама. Подробнее о том, как развивать свое дело в интернете — в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса.