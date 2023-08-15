В Левенцовском микрорайоне Ростова до конца 2023 года проложат новую трамвайную сеть

До конца года в Левенцовке построят 6,3 километра трамвайных путей. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Вопроса повышения качества транспортного обслуживания жителей Ростовской области было посвящено заседание под председательством губернатора Василия Голубева. На экспертной площадке представители исполнительной власти, профессионального сообщества, депутатского корпуса – высказали идеи и предложения как улучшить ситуацию с транспортом для комфорта жителей региона.

6,3 КМ НОВЫХ ПУТЕЙ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАМВАЙНОГО ПАРКА

Перед началом заседания губернатор побывал в Левенцовском микрорайоне: там начали укладывать новые пути для скоростного трамвая. Всего подрядчик обещает проложить в этом году 6,3 км одиночных путей и модернизировать трамвайный парк. Как уточнил представитель компании «Синара», в Ростов поступят семь новых низкопольных и бесшумных трамваев, которые будут состоять из трех секций.

Также автопарк обновляется и в Ростовском муниципальном пассажирском автотранспортном предприятии №5. АТП обслуживает 13 муниципальных автобусных маршрутов города, и за 2022 год выполнила 16 процентов от всего объема городских перевозок. В этом году перевозчик за свой счет закупил в лизинг дополнительно к имеющимся 200 автобусам 25 «МАЗов». Руководитель предприятия рассказал главе региона, что, здесь, как и других АТП на Дону, остро ощущают нехватку водителей.

158 НОВЫХ АВТОБУСОВ, 40 ЭЛЕКТРОБУСОВ И 14 ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ

Эту проблему и другие из сферы транспорта обсудили на заседании экспертной площадки.

- В период, когда идет формирование бюджета Ростовской области на следующих трехлетку, задача состоит в том, чтобы увидеть проблемы, требующие внимания, и найти их решение, - обратил внимание Василий Голубев. - Транспортная тема находится в зоне повышенного внимания жителей. Если происходит сбой в работе общественного транспорта, люди очень быстро на это реагируют. А значит, власть должна быстро находить решения, которые бы снимали напряжение.

Для 17 городов и районов Ростовской области закупят 158 новых автобусов. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В регионе системно обновляется подвижной состав общественного транспорта и расширяется действующая маршрутная сеть. Так, для 17 городов и районов Ростовской области закупят 158 новых автобусов, а еще 40 электробусов и 14 зарядных станций приобретут для Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска. Уже завершается обновление трамвайной инфраструктуры в Таганроге, аналогичная работа начата в донской столице. Параллельно развивается водное сообщение и растет пассажиропоток на городской электричке.

ИПОТЕКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Вся эта обширная транспортная отрасль в регионе может и должна быть улучшена, уверены эксперты. Так, председатель Ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов предложил сформировать социальные гарантии для водителей автотранспорта.

- В отрасли пассажирских перевозок острый дефицит водителей. На Дону обновляется подвижной состав, только в этом году на маршруты выйдут почти 200 новых автобусов, а управлять ими некому. Решением проблемы может стать льготная ипотека для молодых водителей, - предложил Магомед Дарсигов. - Транспортные предприятия готовы выступать поручителями. Нужно выходить с такой инициативой на федеральный уровень, ведь дефицит водителей пассажирского транспорта испытывают все.

Расширить программу создания интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации на крупные города Ростовской области — это считает важным сделать депутат Заксобрания, ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

- ДГТУ выступил одним из участников проекта по созданию интеллектуальной системы безопасного дорожного движения. Но почему эта работа охватывает только Ростов? Я бы просил включить в разработку по данному направлению крупные города – Волгодонск, Шахты и Таганрог, - обратился Бесарион Месхи. - Для обеспечения безопасности движения надо использовать современное оборудование и инструменты как в Ростове, так и в других городах области.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Депутат Заксобрания Игорь Бураков отметил важность развития электротранспорта.

- Сейчас этот вид транспорта пока достаточно дорогой, но к нему нельзя подходить просто с экономическими мерками, потому что он решает очень важные задачи в сфере экологии и здоровья граждан, - считает Игорь Бураков. - В крупных городах примерно половину всех загрязнений воздуха дает транспорт. Но, когда электротранспорт станет массовым, когда будет развиваться зарядная инфраструктура, он станет более доступным, и за ним – будущее. Я прошу при формировании бюджета на 2024 год и на ближайшую трехлетку этот приоритет сохранять и наращивать.

Развивать транспортные туристические маршруты на Дону призвал генеральный директор ООО «Траст Маринер» Раджив Мирзалиев.

- В нынешних условиях возникает повышенный спрос на внутренний туризм. Идет развитие туристических достопримечательностей, гостиничного сервиса, но необходима и перестройка работы транспортного комплекса, - заметил Раджив Мирзалиев. - Хотелось бы обратить внимание на развитие туристических маршрутов на водном транспорте. Направления могут быть различные – в пределах Нижнего Дона.

Василий Голубев поручил учесть самые востребованные инициативы экспертов по улучшению транспортной системы Дона при формировании бюджета. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК НА ТАКСИ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА СЕЛЕ

Инициативу как повысить качество обслуживания пассажиров легковыми такси предложил обсудить депутат Заксобрания региона, учредитель компании «Ростовгражданпроект» Евгений Дегтярев.

- Сегодня на Дону перевозкой пассажиров занимаются около 13 тысяч легковых такси. Возникает немало проблем, характерных, наверное, для всей России и связанных со случаями низкого уровня безопасности дорожного движения. Предлагаю организовать размещение информации о таксомоторных парках, о водителях такси на сайте уполномоченного органа – областного минтранса, который выдает разрешение на данный вид деятельности, - заявил Евгений Дегтярев. - Это позволит пассажирам, зайдя в интернет, увидеть, кто оказывает эту услугу, и насколько это квалифицированные люди.

Губернатор с благодарностью принял предложения и поручил внимательно их проработать, учтя при формировании бюджета самые востребованные инициативы.

- Все, и жители Ростова, где нагрузка на транспорт заметно больше, и жители сельских территорий, хотят получать одинаково качественное обслуживание. Поэтому реакция на изменения должна быть быстрой, с оценкой ситуации, подготовкой необходимых управленческих решений, - резюмировал Василий Юрьевич. - Главное при этом – обеспечивать качество обслуживания пассажиров.