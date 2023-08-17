Ростовские студенты усовершенствовали систему, которая помогает слепым ориентироваться в пространстве и передвигаться

Сейчас программа для незрячих и слабовидящих адаптирована до 12-ой версии андроида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские студенты усовершенствовали умную систему навигации внутри помещений для слепых и слабовидящих людей. Она состоит из мобильного приложения, сервера с маршрутами и радиометок. Но раньше ей можно было пользоваться лишь там, где систему установили монтажники, - например, в общественных местах. Сейчас же организовать пространство «под себя» можно самостоятельно в обычной квартире.

АНАЛОГОВ НЕТ

Прямых аналогов работы системы нет даже в мире. Хотя принцип ее работы довольно прост. Внутри помещения устанавливаются радио-метки – источники блютуз-сигнала. На смартфон ставят специальное приложение «Шестое чувство». Благодаря ему сигналы улавливаются телефоном и трансформируются в голосовое сообщение: «вход», «угол», «аудитория номер один». Пользователь ориентируется, выбирая, куда ему нужно двигаться.

Систему разработали студенты еще в 2020 году. Но университет они закончили, а задумка так и осталась нереализованной. Так было до тех пор, пока студент третьего курса ИКТИБ ЮФУ направления «Программная инженерия» Сергей Бекезин не начал искать работу.

В поисках последней он пришел в проектный офис института и рассказал о том, что хотел бы заниматься разработкой приложений для системы андроид. Парня услышал руководитель Антон Пленкин и предложил интересное и перспективное занятие.

- Полгода назад я взялся за модернизацию проекта под руководством Антона Павловича Плёнкина как создателя разработки. Он предложил попробовать модернизировать это приложение, добавить новые функции. Мне идея понравилась, и спустя полгода работы мы ввели новые функции, – рассказал Сергей Бекезин.

АДАПТИРОВАТЬ ПОД СЕБЯ

Студент адаптировал программу до 12-ой версии андроида. Метками были оборудованы учебно-лабораторный корпус ЮФУ в Таганроге, клуб любителей лошадей в Ростове, где занимаются слабовидящие дети, и один из МФЦ в донской столице. Система была апробирована - собраны мнения незрячих людей.

Кроме того, молодой программист сейчас находится на стадии разработки сайта, который позволил бы всем желающим закупать метки и устанавливать их там, где удобно.

Молодой разработчик тоже не ограничивается только программированием, а активно занимается составлением бизнес-плана и продвижением продукта. А еще он рассчитывает, что радио-метки начнут выпускать на базе учебного заведения – для этого есть все предпосылки. Пока университет их закупает.

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