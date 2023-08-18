Дает детям деньги на мороженое и может провезти бесплатно: «самый вежливый водитель» Ростова рассказал о своих буднях

У Владимира Самтеладзе вся жизнь связана с машинами. Фото предоставлено героем материала.

- Ехала в маршрутке. Первый раз за несколько лет увидела такого водителя, не могла не поделиться. Очень вежливый, доброжелательный, веселый... Люди выходили из маршрутки и говорили ему «спасибо», - об этом написала участница одного из ростовских пабликов.

Другой комментатор рассказал, что однажды этот водитель довез его, хотя на проезд не хватало 8 рублей. А еще одна ростовчанка вспомнила, что он же не отправил на солнцепек школьника, у которого закончились деньги на проездной карте. В соцсетях мужчину уже окрестили «самым вежливым водителем» города.

«КП – Ростов-на-Дону» отыскала мужчина и расспросила о рабочих буднях.

«МЫ ЖЕ ВСЕ ЛЮДИ»

Владимир Самтеладзе всегда с улыбкой выходит на маршрут. Не захлопывает дверь перед носом пассажиров, ждет опаздывающих и не устраивает гонки с коллегами. Ну а на любые вопросы пассажиров, где выйти и как пройти, отвечает спокойно и без раздражения в голосе. И провезет бесплатно, если денег нет.

- А как по-другому? Мы же все люди и можем оказаться в разных ситуациях, – рассказывает Владимир.

А однажды он даже дал девочке денег на мороженое. Получилось так, что одна из маршруток на линии сломалась в самый час пик. Когда Владимир подъехал к остановке, людей там было видимо-невидимо. Конечно, всем уехать нужно. Вот в маршрутку и вмещались все, кто как мог. Девочка лет 12 присела прямо на подъеме недалеко до водительского места и так ловко стала передавать оплату водителю и сдачу пассажирам, что здорово помогла всему салону.

- Я ей в благодарность 200 рублей дал на мороженое. Девочка брать не хотела. А я сказал, что дверь не открою, пока не возьмет. Тогда только и приняла их. Хороший ребенок, – рассказал водитель.

ВСЕ ПОРТИТ АГРЕССИЯ

Пару недель назад один из пассажиров начал возмущаться на Владимира Матеевича. В жару водитель, чтобы спастись от перегрева и не сойти с маршрута, снял майку, вымочил ее в холодной воде и только хотел надеть, как его заметил нетрезвый пассажир и предъявил претензии к обнаженному торсу. Объяснения водителя, что не работает кондиционер, а также одетая майка отрезвляюще на мужчину не подействовали.

- Мне пришлось попросить его выйти из транспорта, потому что продолжать поездку под комментарии этого гражданина я не мог, а терять спокойствие не собирался – людей же везу. Хорошо, что и мужчина салон все-таки покинул, и пассажиры меня поддержали, – рассказал Владимир.

Кстати, он уверяет, что ему пассажиры почти всегда хорошие попадаются: скандалы не развязывают, деньги платят исправно.

А вот поведение водителей общественного транспорта у Владимира вызывает иногда много вопросов. Говорит, что сам часто в автобусах ездит и искренне не понимает, зачем многие так дергают транспорт и надменно себя ведут. А еще ростовчанина удивляет, откуда в людях берется столько агрессии. Она ни тому, кто за рулем, ни кому другому пользы не принесет.

ЛЮБОВЬ С ДЕТСТВА

Владимиру нравится быть водителем общественного транспорта. Говорит, у него вся жизнь с машинами связана. Тянет мужчину и к баранке, и к железу.

В детстве отец разрешал ему самому водить «Волгу», еще когда тот в школу не пошел. Случалось это тогда, когда семья выезжала в пригород, на дачу. Мальчик ездил по полям.

Потом он на машине, на той же «Волге», ездил сначала в колледж технологического машиностроения, потом в РГЭУ РИНХ.

– Отец к тому времени купил себе новый автомобиль, а мне отдал «Волгу». А я учился и подрабатывал на Ростовском опытном заводе металлоконструкций. Зарплату потратил на ремонт машины. Всю сам ее перебрал, отремонтировал, только перекрасить не смог – это сделали мастера, – рассказал Владимир.

Мужчиниа говорит, что его любовь к «Волге» прекратилась ровно в тот момент, когда он стал личным водителем и сел за руль комфортабельного импортного автомобиля. Позже стал инженером в транспортной компании. А теперь работает водителем общественного транспорта.

– Здесь лучше, чем на должности инженера. Там была пятидневка, а здесь два дня работаю, два – отдыхаю, так что успеваю пожить нормальной жизнью. Тем более, что мне нравится проводить время за рулем, и зарплата неплохая, – признался Владимир.

ПОЛЕЗНАЯ ПРОФЕССИЯ

Начинается рабочий день шофера в 6.20 утра, а заканчивается примерно в 22.00. Через четыре часа работы он обязательно делает перерыв.

– Я заезжаю в тень, глушу машину, достаю подушку и сплю прямо в транспорте, пока не отдохну. Как правило, на это уходит час. Если нужно, буду и два спать. В автотранспортной компании это не возбраняется, а перевозить людей – это не шутки: водитель должен быть здоровым и отдохнувшим, – высказал свое мнение Владимир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Управляет автобусом 20 лет, а ПДД не соблюдает»: как на ростовских маршрутах ловят водителей-нарушителей

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» отправился в рейд с ростовскими сотрудниками Госавтоинспекции во время операции «Автобус» (подробнее)