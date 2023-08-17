Председатель донского ЗС заявил, что Чертковский район нуждается в возрождении железнодорожного сообщения

Донские парламентарии считают необходимым восстановить полноценное железнодорожное сообщение в Чертковском районе . Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко побывал в Чертковском районе. Там он посетил среднюю школу № 2, где в настоящее время завершается капитальный ремонт, и другие социальные объекты.

Также во время поездки спикер Заксобрания сделал важное заявление. Александр Ищенко сообщил, что направит обращение к руководству Северо-Кавказской железной дороги с предложениями по восстановлению движения электропоездов по Чертковской железнодорожной ветке.

Спикер донского парламента подчеркнул, что эта инициатива родилась в процессе общения с жителями района. В восстановлении движения электропоездов через Чертково заинтересованы тысячи жителей донского края и Луганской Народной Республики.

- Несколько лет назад была создана новая ветка железной дороги, которая изменила схему транспортного сообщения. Но, с учетом вхождения новых субъектов в состав Российской Федерации, получается, что не только жители Чертково Ростовской области, но и жители Меловского района, и всей Луганской Народной Республики заинтересованы в том, чтобы пользоваться железнодорожной веткой на Чертково, - сказал парламентарий.

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