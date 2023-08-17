В Ростовской области задержали бездомного, который оказался бывшим наводчиком ВСУ

Когда мужчину привели в отдел оформлять, полицейские удивились. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего наводчика Вооруженных сил Украины, который помогал Киеву наносить удары по объектам Донецкой народной республики. Причем обнаружили 57-летнего мужчину случайно — его задержали за мелкое хулиганство в одном из сел на юго-востоке региона. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

ПЕРЕБРАЛ И ПОПАЛСЯ НА ГЛАЗА УЧАСТКОВОМУ

Как уточняет источник, все произошло в начале недели. Внимание местного участкового привлек один из бездомных. Мужчина выпил, начал шуметь и нарушать порядок. Сотрудник задержал его и сопроводил в отдел полиции.

В отношении дебошира хотели составить административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и выписать штраф. В ходе проверки выяснилось, что мужчина нигде не прописан и нигде официально не трудоустроен. А вот другие данные о бездомном удивили правоохранителей.

Бездомный семь лет скрывался, пока не попался пьяным на глаза участковому. Фото: Тимур ХАНОВ

ПРОВЕРИЛИ И УДИВИЛИСЬ

Дальнейшая проверка показала, что в 2016 году задержанный находился в Донецке. По предварительным данным, он служил по контракту и был наводчиком Вооруженных сил Украины, координировал огонь противника по объектам Донбасса.

Позже по неизвестной причине мужчина бросил службу и уехал в Ростовскую область. Он вел скрытный образ жизни и, судя по всему, все семь лет нигде официально не работал и не имел жилья.

Прошлое бывшего наводчика еще могло какое-то время оставаться тайным, если бы не его пьяный дебош.

Мужчину задержали на мелкое хулиганство, а оказалось, что ему грозит срок за госизмену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока неизвестно, возбуждено ли в отношении мужчины уголовное дело. Официальной информации о случившемся не поступало.

ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

Напомним, в мае этого года в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора одного из заводов. По оперативным данным, он передавал информацию разведке Киева с февраля по апрель 2023 года. По версии следствия, мужчина связывался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону.

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