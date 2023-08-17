Не думать об аренде: как покупателю квартиры в новостройке уменьшить платеж за съемное жилье

Как покупателю квартиры в новостройке уменьшить платеж за съемное жилье. Фото: предоставлено ГК «А101».

Сегодня многие приобретают жилье на уровне котлована, когда дом только начали возводить. Пока жилой объект строится, покупатель вынужден снимать жилье, параллельно выплачивая ипотеку. Для многих это - существенная финансовая нагрузка. Разбираемся, есть ли решения, позволяющие ее снизить.

ОСТАНОВИТЬСЯ У РОДСТВЕННИКА

Один из вариантов, который сэкономит бюджет, но, возможно, изрядно испортит нервы, - пожить у родственников или друзей до тех пор, пока дом не сдадут в эксплуатацию.

В этом случае за временное жилье можно и не платить. Но нужно быть готовым к неудобствам: придется подстраиваться под уклад жизни хозяина квартиры, и не факт, что дом будет располагаться в удобном для вас месте.

И, в конце концов, таких людей, которые готовы пустить пожить к себе родственника или друга, может попросту не оказаться.

Современные жилые комплексы предполагают комфортную инфраструктуру. Фото: предоставлено ГК «А101».

А ЕСЛИ ВТОРИЧКА?

Сэкономить на аренде можно, купив вторичное жилье. Но и тут есть нюансы. Могут быть менее выгодные ипотечные условия и выше стоимость жилья. Также не исключено, что придется заново делать ремонт, чтобы интерьер соответствовал вкусам нового владельца.

Тут стоит учитывать, что ремонт в квартире, сданной не под чистовую отделку, - двойная нагрузка. Ведь придется избавиться от старых обоев, напольного покрытия и иногда – даже от сантехники.

И, наконец, новое современное жилье, в любом случае, всегда лучше.

КУПИТЬ КВАРТИРУ БЕЗ СТРЕССА

Для покупателей квартир в новостройках есть программа «Аренда Бонус». Она позволяет жить в съемном жилье, не думая об арендных платежах, пока ждешь свою квартиру и платишь ипотеку.

Авторы инициативы - группа компаний «А101» - считают, что такое решение позволит сделать более мягким вход в покупку собственного жилья в новостройке.

«Комсомольская правда — Ростов» разобралась, кто может воспользоваться этой программой и при каких условиях.

Для покупателей квартир в новостройках есть программа «Аренда Бонус». Фото: сайт a101.ru

Итак, пользователь программы получает баллы на оплату съемного жилья в сервисе «Яндекс Аренда». В программу включены московские проекты со сроком сдачи в 2025–2026 годах: ЖК «Скандинавия», ЖК «Прокшино», ЖК «Дзен Кварталы», ЖК «Бунинские кварталы». Количество полученных за покупку баллов рассчитывается для каждого индивидуально. На сумму влияют расположение жилого квартала, в котором покупается квартира, ее площадь, дата получения ключей и другие факторы.

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

Например, при покупке квартиры 60 кв. метров стоимостью 11 млн рублей и с первоначальным взносом 20%, в жилом доме со сроком сдачи в III квартале 2025 года собственник получит 1,76 млн баллов. Этого хватит на аренду квартиры в районе, в котором он купил жилье, до момента получения ключей, а именно - на 24 месяца, плюс дополнительные 6 месяцев на ремонт или 3 месяца на переезд.

Как выяснилось, воспользоваться сервисом могут покупатели при полной оплате, или с помощью ипотечного кредита на стандартных условиях. В группе компаний отмечают, что в рамках программ господдержки или субсидированных ипотечных программ возможностью воспользоваться нельзя.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?

Покупая жилье на таких условиях, по предварительным расчетам, человек сократит размер ежемесячных трат на выплату арендного и ипотечного платежей на 35%.

Расходы тех, кто сейчас живет в съемной квартире и покупают свою, могут превышать 100 тысяч рублей с учетом размера ежемесячного ипотечного платежа и стоимости аренды.

Такая ситуация уже давно сложилась на рынке, и до сегодняшнего дня она решалась за счет снижения в первую очередь ипотечного платежа.

- Мы ожидаем, что новый сервис расширит потенциальную аудиторию Группы примерно на 25%. Кроме того, покупатели из других регионов смогут переехать в Москву или Санкт-Петербург, не дожидаясь, пока их собственная квартира будет достроена, — прокомментировала коммерческий директор компании-застройщика Анна Боим.

Помимо жилья покупатели ценят и окружающую среду вокруг своего дома. Фото: предоставлено ГК «А101».

При этом покупатель недвижимости сам решает, какое жилье снять и с какой ежемесячной арендной ставкой. В программе участвуют все квартиры Яндекс Аренды в Москве и Санкт-Петербурге.

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