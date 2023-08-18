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Общество18 августа 2023 8:20

ГК «Доннефтестрой»: как собственная инфраструктура жилых комплексов меняет качество жизни в городе

Покупатели хотят, застройщик исполняет: ЖК «Флора» - рекордсмен по собранным в одном проекте преимуществам
Наталья ВЕСНИНА
Аллея ЖК «Флора». Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Аллея ЖК «Флора». Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Главное правило в рекламе – выделиться, чтобы заметили. Этот же принцип применяют девелоперы, которые отзываются на социальный запрос и развивают городскую среду.

Новые жилые комплексы формируют образ Ростова-на-Дону завтрашнего дня с точки зрения потребительских предпочтений, архитектурной мысли, функционального наполнения проекта и взаимоотношения с выбранной локацией. И новый жилой комплекс «Флора» от ГК «Доннефтестрой» — явный рекордсмен по собранным в одном проекте преимуществам, который учитывает потребности тех, кто хочет жить в классном месте и с привилегиями – зелёными и социокультурными.

ТРАДИЦИОННО В ТОПЕ

«Флора» привлекает покупателей расположением, нетиповой застройкой вокруг, транспортной доступностью и близостью к местам отдыха на природе, которые традиционно в топе у горожан всех возрастов. Жилой комплекс расположен вблизи коттеджного посёлка «Янтарный». Рядом ТЦ «Мега» и транспортный комплекс для пригородных и внутрирайонных автобусов и маршруток, откуда легко и быстро уехать в нужном направлении. Выезд на проспект Шолохова всего в двух минутах.

Рядом ТЦ «Мега», выезд на проспект Шолохова в двух минутах на автомобиле. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

Рядом ТЦ «Мега», выезд на проспект Шолохова в двух минутах на автомобиле. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

ВАШ ДОМ С ЗЕЛЁНЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ

Застройщики стараются соответствовать статусу места, в котором строят. Расположение и окружение комплекса потребовало от ГК «Доннефтестрой» разработки дизайн-кода благоустройства. Внутренний двор организован как двор-парк с тропинками и декоративными лужайками. Благодаря широким тротуарам и длинным бульварам по жилому кварталу легко передвигаться пешком, с коляской, на велосипеде, самокате. А ещё – проект жилого комплекса с непрерывным протяжённым бульваром удобен жителям «Флоры» и красив. Он озеленён и ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням, аптекам и парикмахерским, маркетплейсам и банкоматам, которые расположены на первых этажах домов.

Центральная аллея ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням в доме. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

Центральная аллея ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням в доме. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ И ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Концепция «жилая экосистема» выделяет «Флору» на фоне конкурентов. Здесь много места не только для жилья и социальных объектов, но и для занятий спортом на свежем воздухе во дворе. Это объединяет и сближает жителей по интересам, формируя культуру добрососедства и постоянный круг общения. Тут обустроены площадки для самых разных видов спорта, чтобы быть в хорошей физической форме. Уличные тренажёры, воркаут, столы для настольного тенниса, универсальное спортивное поле для игры в футбол, баскетбол.

Проще говоря, в ЖК «Флора» создана инфраструктура для поддержки и тела, и духа! Такой подход к организации спортивной среды в жилом комплексе застройщик выбрал, руководствуясь понятием «здоровая среда», объединив аспекты физического, психологического и социального здоровья. А ещё – с пониманием тенденций в благоустройстве общественных пространств и социального запроса на «здоровую среду» в новостройках.

Если для физического здоровья необходима спортивная инфраструктура, то для социального – дружелюбная атмосфера вокруг. Поэтому во «Флоре» есть всё для отдыха и спорта, чтобы жители комплекса общались, завязывали новые знакомства по интересам, чтобы жизнь не ограничивалась только домом.

Одна из спортплощадок ЖК «Флора» и островок с зарядками для электрокаров. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

Одна из спортплощадок ЖК «Флора» и островок с зарядками для электрокаров. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

ЧЕМ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНА «ФЛОРА»

Лаконичная архитектура создаёт неповторимый образ здания. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Лаконичная архитектура создаёт неповторимый образ здания. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

У «Флоры» есть задача и концепция. Задача – обеспечить жителей качественным жильём с сопутствующей развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Концепция «жилая экосистема» учитывает потребности жильцов. Конечно, в жилом комплексе одним хочется большой двор, другим — школу или детский сад, третьим – возможность удобно добираться на работу, а всем вместе — все необходимое рядом с домом. Поэтому ЖК «Флора» подходит тем, кто ценит преимущества жизни в городе, но при этом мечтает жить поближе к природе. Здесь современная инфраструктура места, нет плотной городской застройки, отличная транспортная доступность, новые дороги в проекте, а ещё — хороший баланс цены на старте продаж и качества для новостроек.

Проект площадью 325 тыс. кв. м, представляет собой жилой комплекс из корпусов переменной этажности (16-18 этажей). На благоустроенной придомовой территории с детскими и спортивными площадками расположен отдельно стоящий физкультурно-спортивный центр, два детских сада и школа. Первые этажи домов предусмотрены под коммерческую инфраструктуру. Фишки проекта – протяженный прогулочный бульвар с фонтаном и новые дороги для ЖК. Котельные, подземный паркинг и гостевые машино-места – в базовой структуре проекта.

Написать застройщику в What’s app: 8 (928) 270-05-05

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