ГК «Доннефтестрой»: как собственная инфраструктура жилых комплексов меняет качество жизни в городе

Аллея ЖК «Флора». Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Главное правило в рекламе – выделиться, чтобы заметили. Этот же принцип применяют девелоперы, которые отзываются на социальный запрос и развивают городскую среду.

Новые жилые комплексы формируют образ Ростова-на-Дону завтрашнего дня с точки зрения потребительских предпочтений, архитектурной мысли, функционального наполнения проекта и взаимоотношения с выбранной локацией. И новый жилой комплекс «Флора» от ГК «Доннефтестрой» — явный рекордсмен по собранным в одном проекте преимуществам, который учитывает потребности тех, кто хочет жить в классном месте и с привилегиями – зелёными и социокультурными.

ТРАДИЦИОННО В ТОПЕ

«Флора» привлекает покупателей расположением, нетиповой застройкой вокруг, транспортной доступностью и близостью к местам отдыха на природе, которые традиционно в топе у горожан всех возрастов. Жилой комплекс расположен вблизи коттеджного посёлка «Янтарный». Рядом ТЦ «Мега» и транспортный комплекс для пригородных и внутрирайонных автобусов и маршруток, откуда легко и быстро уехать в нужном направлении. Выезд на проспект Шолохова всего в двух минутах.

Рядом ТЦ «Мега», выезд на проспект Шолохова в двух минутах на автомобиле. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

ВАШ ДОМ С ЗЕЛЁНЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ

Застройщики стараются соответствовать статусу места, в котором строят. Расположение и окружение комплекса потребовало от ГК «Доннефтестрой» разработки дизайн-кода благоустройства. Внутренний двор организован как двор-парк с тропинками и декоративными лужайками. Благодаря широким тротуарам и длинным бульварам по жилому кварталу легко передвигаться пешком, с коляской, на велосипеде, самокате. А ещё – проект жилого комплекса с непрерывным протяжённым бульваром удобен жителям «Флоры» и красив. Он озеленён и ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням, аптекам и парикмахерским, маркетплейсам и банкоматам, которые расположены на первых этажах домов.

Центральная аллея ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням в доме. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ И ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Концепция «жилая экосистема» выделяет «Флору» на фоне конкурентов. Здесь много места не только для жилья и социальных объектов, но и для занятий спортом на свежем воздухе во дворе. Это объединяет и сближает жителей по интересам, формируя культуру добрососедства и постоянный круг общения. Тут обустроены площадки для самых разных видов спорта, чтобы быть в хорошей физической форме. Уличные тренажёры, воркаут, столы для настольного тенниса, универсальное спортивное поле для игры в футбол, баскетбол.

Проще говоря, в ЖК «Флора» создана инфраструктура для поддержки и тела, и духа! Такой подход к организации спортивной среды в жилом комплексе застройщик выбрал, руководствуясь понятием «здоровая среда», объединив аспекты физического, психологического и социального здоровья. А ещё – с пониманием тенденций в благоустройстве общественных пространств и социального запроса на «здоровую среду» в новостройках.

Если для физического здоровья необходима спортивная инфраструктура, то для социального – дружелюбная атмосфера вокруг. Поэтому во «Флоре» есть всё для отдыха и спорта, чтобы жители комплекса общались, завязывали новые знакомства по интересам, чтобы жизнь не ограничивалась только домом.

Одна из спортплощадок ЖК «Флора» и островок с зарядками для электрокаров. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой»

ЧЕМ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНА «ФЛОРА»

Лаконичная архитектура создаёт неповторимый образ здания. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

У «Флоры» есть задача и концепция. Задача – обеспечить жителей качественным жильём с сопутствующей развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Концепция «жилая экосистема» учитывает потребности жильцов. Конечно, в жилом комплексе одним хочется большой двор, другим — школу или детский сад, третьим – возможность удобно добираться на работу, а всем вместе — все необходимое рядом с домом. Поэтому ЖК «Флора» подходит тем, кто ценит преимущества жизни в городе, но при этом мечтает жить поближе к природе. Здесь современная инфраструктура места, нет плотной городской застройки, отличная транспортная доступность, новые дороги в проекте, а ещё — хороший баланс цены на старте продаж и качества для новостроек.

Проект площадью 325 тыс. кв. м, представляет собой жилой комплекс из корпусов переменной этажности (16-18 этажей). На благоустроенной придомовой территории с детскими и спортивными площадками расположен отдельно стоящий физкультурно-спортивный центр, два детских сада и школа. Первые этажи домов предусмотрены под коммерческую инфраструктуру. Фишки проекта – протяженный прогулочный бульвар с фонтаном и новые дороги для ЖК. Котельные, подземный паркинг и гостевые машино-места – в базовой структуре проекта.

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