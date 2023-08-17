Безопасность детей, дороги и ремонт жилья: Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Горожан традиционно волнует безопасность — детей, жилья и на дорогах. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В четверг, 17 августа, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на личном приеме граждан выслушал жителей города с их вопросами. Сегодня пришедших волновала безопасность детей, безопасность своя и соседей в аварийном жилье и состояние дорог. Рассказываем подробнее.

НОВЫЙ ЗАБОР - ДЕТСАДУ

Жители улицы Малиновского просили заменить ограждение детского сада № 234. Это будет лишь один вид работ из того, что уже сделано в садике и предстоит сделать.

- На территории дошкольного учреждения уже провели обрезку деревьев, спилили старые зеленые насаждения, отремонтировали игровое оборудование, покрасили малые архитектурные формы. А до конца года обновим ограждение. Деньги на это уже выделили, - проинформировал Алексей Логвиненко. - Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт асфальтового покрытия на территории детсада.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АВАРИЙНОЙ ПЯТИЭТАЖКОЙ

Также обратились за помощью жильцы аварийного дома по улице Казахской, 88. Пятиэтажку из кирпича сдали в эксплуатацию еще в 1962 году. В марте этого года специалисты Управления ЖХК Первомайского района и прокуратура провели осмотр здания и выявили, что по фасаду протянулась трещина, а штукатурка отслаивается.

- В июне были выделены деньги на инструментальное обследование технического состояния несущих строительных конструкций, в июле заключили муниципальный контракт со специализированной организацией. Техническое заключение должно быть готово в октябре, - говорит глава. - По результатам возможны два варианты: либо дом признают аварийным, а жителей расселят, либо в нем продолжится капремонт, который из-за трещины приостановили.

Напомним, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта на 2023 год в пятиэтажке был запланирован ремонт фасада, крыши, фундамента и подвала.

НОВЫЙ АСФАЛЬТ

Традиционно ростовчан беспокоит состояние дорог. В этот раз жители города просили помочь с ремонтом внутриквартального проезда по улице Оганова, 3/1. Этот участок не ремонтировался с 2018 года, а проездом пользуются около 700 жильцов прилегающих многоквартирных домов.

- В марте Управление ЖКХ Октябрьского района обследовало внутриквартальные территории, определило объем работ по приведению их в порядок, в том числе по данному адресу. В апреле мы выделили администрации Октябрьского района дополнительные средства из бюджета на ремонт внутриквартальных проездов в размере 10,5 миллиона рублей, - рассказал Алексей Валентинович. - Работы на Оганова, 3/1 начнутся уже 20 августа и к 1 сентября должны быть выполнены.

В ходе ремонта дорожники снимут деформированный слой асфальта, сделают подстилающие и выравнивающие слои и уложат новый асфальт.

- Кроме того, по просьбе жителей заасфальтируем автомобильные подъезды и обустроим пешеходные подходы к железнодорожной пассажирской платформе «Развилка», которые проходят по улицам Фадеева, Куприна, Алма-Атинская, - добавил глава. - Уже проведены замеры на участках, выполнен сметный расчет и определена стоимость. В феврале выделили бюджетные средства на ремонт. К работам подрядчик должен приступить в сентябре, а сдача объекта запланирована к декабрю.

РАЗГРУЗИТЬ ДОРОГУ

Поступила жалоба и от жителей переулка Согласия. Сейчас из-за припаркованных по обе стороны дороги машин проезд по ней затруднен: не могут разъехаться встречные автомобили, движущиеся от Доломановского переулка до Халтуринского.

- Чтобы решить эту проблему, мы введем на этом участке одностороннее движение в восточном направлении. Новая схема начнет действовать до конца октября, - уточнил Алексей Логвиненко. - Также здесь установят соответствующие дорожные знаки.