Выходные в Ростове и области будут жаркими, несмотря на дождь и грозы. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 19 - 20 августа, по прогнозам синоптиков, будет жаркой. Несмотря на то, что в некоторых районах области успеет пройти дождь, столбики термометров будут ползти вверх и выходные окажутся самыми жаркими днями за неделю. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростову-на-Дону на выходных ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В субботу, 19 августа, ветер северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду с порывами до12-14метров в секунду. Температура воздуха ночью +20-22 градуса, а днем +33-35 градусов.

В воскресенье, 20 августа, ветер восточный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21-23 градуса, днем +35-37.

В Ростовской области также будет облачно. В ночь на субботу местами пройдет небольшой дождь, гроза, а уже днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19-24 градуса, по северу до +16, днем +31-36.

В воскресенье без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20-25, по северу и востоку до +17, днем +31-36, по югу и востоку до +38 градусов.

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