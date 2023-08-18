С побоями и ожирением от стресса: мужчина из Ростовской области избил сына до больницы, а позже туда попала и его дочь

После того, как юношу избил отец, он обратился в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области двое подростков стали заложниками сложной ситуации. Сильный взрослый, на которого они полагались, их отец, в какой-то момент перестал быть опорой своим детям. А сын и дочка страдали не только морально, но и физически. Как рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», когда Роман (все имена изменены — прим. ред.) похоронил жену, а его дети — маму, жизнь стала невыносимой.

СМЕРТЬ ЖЕНЫ СЛОМАЛА

43-летний Роман трудится на шахте. Его супруга была домохозяйкой, растила дочурку Лену и сына Лешу. В начале прошлого года жены не стало — угасла от рака. Общее горе изменило жизнь семьи.

Семья тяжело переживала общее горе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Овдовев, мужчина стал все чаще прикладываться к бутылке, начал поднимать руку на детей. Работу не бросал, поэтому еды дома хватало всегда. К психологу сына и дочку никто не водил, поэтому подростки справлялись с горем доступными средствами. К этому лету, когда состоянием 17-летней девочки и ее 16-летнего брата заинтересовались надзорные органы, ребята оба весили за 100 килограммов.

СЫН И ДОЧЬ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ

В какой-то момент ситуация в семья стала накаляться. Так, сын оказался в приемном отделении больницы с побоями и выбитым зубом. Оказалось, это дело рук его отца. Мужчина не только побил мальчика, но и кричал ему, что убьет.

Дочке, которая и так жила в нервной обстановке, предстояло сдать выпускные экзамены. На одном из них девушке стало так плохо, что ее забрали в больницу. К счастью, она быстро поправилась, и ее выписали.

17-летней девушке стало плохо на одном из экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Медики, конечно, сообщили о случившемся в правоохранительные органы. И в отношении отца было возбуждено сразу три уголовных дела - «Причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Не исключено, что Романа лишат родительских прав. А если вина мужчины будет доказана по всем статьям, его могут отправить в колонию. Самое строгое наказание, предусмотренное уголовным кодексом, — лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас брат и сестра живут у бабушки. Готовятся в новому учебному году: мальчик - к школе, а его сестра - к техникуму. А еще подростки восстанавливают свое состояние - душевное и физическое.

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