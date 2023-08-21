В Абрау-Дюрсо пройдет экофестиваль «Равновесие» для любителей йоги

Фото: предоставлено Центром туризма Абрау-Дюрсо

Как известно, йога помогает укрепить физическое здоровье, восстановить эмоциональный фон и «обновить» организм. И интерес к йоге постоянно растет. С 25 по 27 августа для всех влюбленных в лето и йогу пройдет экофестиваль «Равновесие», организаторами которого выступили Центр туризма «Абрау-Дюрсо» и «Йога журнал».

- Мы осознанно выбрали именно Абрау-Дюрсо для проведения фестиваля - это место силы, необычное и очень притягательное. Многие стремятся именно в Краснодарский край, к берегам Абрау - ведь здесь море, солнце и горы позволяют прочувствовать силу сразу нескольких важнейших стихий, обрести равновесие и дух спокойствия, наполниться позитивной энергетикой, - поделилась Татьяна Марченко, главный редактор «Йога Журнала».

Фото: предоставлено Центром туризма Абрау-Дюрсо

Как отметил генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Денис Заболотний, фестиваль уже становится доброй традицией и позволяет участникам почувствовать гостеприимство курорта Абрау-Дюрсо, получить новые впечатления и эмоции от отдыха.

Стоит отметить, что в программу фестиваля входят знакомство с основами и принципами здорового образа жизни, дыхательные практики, занятия с известными преподавателями, мастер-классы и многое другое.

ФИЛОСОФИЯ ЙОГИ

В течение 3 дней гостей фестиваля ожидает полное погружение в философию йоги и осознанного образа жизни – эксперты из России и дружественных стран проведут более 60 практик и мастер-классов.

На мероприятии соберутся признанные мастера. Одним из хедлайнеров фестиваля можно назвать Алексея Соловьёва. Это йог традиционной индийской школы, преподает более 7 лет. Пройдут занятия по динамическим техникам хатха-йоги, выполняемым вместе с дыхательными техниками и тантрическими практиками, которые ориентированы на укрепление иммунитета через устойчивость и антистресс.

Фото: предоставлено Центром туризма Абрау-Дюрсо

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Вкусную и полезную вегетарианскую кухню можно будет продегустировать на фуд-корте.

Приверженцы здорового питания и те, кто хочет приобщиться к вегетарианству, смогут пообщаться с лучшими шефами региона и получить персональную консультацию. Также для гостей будут организованы тематические кулинарные мастер-классы, где научат готовить полюбившуюся полезную еду самостоятельно.

Фото: предоставлено Центром туризма Абрау-Дюрсо

Помимо разнообразия йога-активностей, подготовлено множество развлечений: музыкальные концерты, увлекательные конкурсы и розыгрыши, детская зона для самых маленьких. На организованном экомаркете будут представлены изделия ручной работы местных мастеров, экотовары, натуральная косметика и одежда.