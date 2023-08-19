Александр Ищенко принял участие в празднике в честь 270-й годовщины со дня рождения атамана Матвея Платова в Москве

Памятник атаману Платову в парке "Казачьей славы" в Москве открыли 10 лет назад. Это центр притяжения донского землячества. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

В парке Казачьей славы в Москве отметили важный праздник для жителей донского региона. Сегодня в столице России отметили 270-ю годовщину со дня рождения Атамана Войска Донского – героя Отечественной войны 1812 года Матвея Ивановича Платова. В празднике, посвященному дню рождения легендарного атамана принял участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, представители московского землячества «Донская станица», Правительства Москвы, и донского казачества.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

Как отметил спикер донского парламента, что 270-летие со дня рождения легендарного атамана – это знаменательное событие не только для Ростовской области, донской земли, уроженцем которой он был. Это знаковое событие для всей России, служению которой посвятил свою жизнь легендарный вихорь-атаман.

- Матвей Платов – это человек незаурядного таланта быть полезным Отечеству, - заметил Александр Валентинович. – Он прошел длительный путь службы Государству Российскому от Екатерининских времен до времен Александра Первого, и в какие бы сложные перипетии судьба не забрасывала его, главным для него оставалось одно – честь. Не случайно в памяти потомков остаются его слова, сказанные Екатерине Великой: «Честь дороже жизни». Это и девиз атамана Платова, и, по сути, девиз, донского казачества.

Верность этому девизу «Честь дороже жизни» донские казаки много раз доказывали своими ратными подвигами при защите Отечества, а также освобождая страны Европы от поработителей в 19-м и 20-м веках.

КРЕПКОЕ ДОНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО В МОСКВЕ

Праздник в честь 270-летия со дня рождения атамана Матвея Платова в столице России был организован московским землячеством ростовчан «Донская станица». Его председатель Герой России Сергей Липовой отметил, что праздник имеет очень большое значение для тех, кто приехал Москву из Ростовской области. Он помогает дончанам помнить историю родной земли и бережно передавать эти знания молодому поколению.

- Очень здорово, что в Москве сегодня появился замечательный уголок донского края, - отметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. – Музыка, танцы, песни, картины, быт донского казачества, его символы – все это здесь представлено. Это говорит о том, что в столице, в сердце нашей Родины сплетаются история и судьба всех народностей, населяющих Россию, и самое главное – всех тех, кто веками защищал наше Отечество. Так будет и впредь.

Так как Матвей Платов исповедовал старообрядчество, то собравшихся поздравил и благословил митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

Также участников праздника в честь легендарного атамана поздравила уроженка Таганрога - сенатор Российской Федерации Инна Святенко. В своем выступлении Инна Юрьевна обратила внимание земляков и всех гостей праздника, что и спустя больше двух веков после событий, принесших славу Матвею Платову, в России живут такие же самоотверженные, честные и храбрые люди, которые сегодня защищают интересы Отечества в специальной военной операции.

СПРАВКА «КП»

Знаменитый донской атаман Матвей Иванович Платов родился 8 (19 — по старому стилю) августа 1753 года в Черкасске (сегодня это станица Старочеркасская Аксайского района) в семье войскового старшины. Его служба Отечеству началась в 13 лет. Будущий атаман участвовал в трех русско-турецких войнах, Персидском походе, Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе русской армии 1813—1814 годов.

В Ростовской области 2023 год объявлен годом Матвея Платова. В честь 270-летия со дня рождения атамана в Новочеркасске и сегодня проходит областной фестиваль, также праздник состоялся и в Ростове-на-Дону.