В Калмыкии трое полицейских разбились в массовом ДТП, один из них погиб

Место происшествия осмотрели следователи и криминалист. Фото: СУ СКР по Республике Калмыкия.
Следователи выясняют обстоятельства ДТП в Калмыкии, в котором один человек погиб, еще трое пострадали. Как выяснилось, в одном из автомобилей, попавших в аварию, находилось трое полицейских.
Авария произошла ночью 19 августа на трассе «Элиста - Астрахань». По версии следствия, в сторону Элисты направлялись Lada Granta и Mercedes-Benz Atego. Около 2.30 автомобили столкнулись. После удара Lada выехала на встречную полосу и врезала в иномарку Toyota Camry, которая ехала в Волгоград.
Сотрудники полиции находились в машине Lada. Один из них скончался на месте. Водителя автомобиля и двух его пассажиров доставили Республиканскую больницу имени Жемчуева в Элисте. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении.
Погибшим оказался участковый, майор полиции. Известно, что он пришел в органы внутренних дел в 16 лет. С тех пор мужчина трудился в службе участковых уполномоченных полиции Кетченеровского района. Параллельно окончил Калмыцкий государственный университет.
Полицейский был многодетным отцом. У него остались жена и четверо детей.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения». Место происшествия осмотрели следователи и криминалист.
— Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в следственном управлении СК России по Республике Калмыкия.
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