В Ростове обучили волонтеров в рамках акции «Дорога на выборы»

Добровольцы смогут помочь маломобильным гражданам и пенсионерам проголосовать на избирательных участках. Фото: пресс-служба ИКРО

В Ростове-на-Дону, в пятницу, 18 сентября, желающие оказать помощь маломобильным избирателям прошли обучение в рамках акции «Дорога на выборы». Мероприятие было проведено Избиркомом Ростовской области.

Сама акция состоится 10 сентября – в единый день голосования. Она будет направлена на то, чтобы благодаря содействию волонтеров представители маломобильных групп населения и пенсионеры попали на избирательные участки и сделали свой выбор.

- Законом предусмотрена возможность голосования на дому, но мы также понимаем, что кто-то захочет прийти на свой избирательный участок и проголосовать, - отметил заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин. - Для многих это возможность увидеть друзей, знакомых, просто пообщаться.

Александр Энтин, заместитель председателя Избирательной комиссии региона. Фото: пресс-служба ИКРО

Вся необходимая помощь по перемещению маломобильных дончан будет доступна в каждом муниципальном образовании Ростовской области. Для этого планируется привлечь около полутысячи волонтеров. Все они смогут проводить своих подопечных как до избирательного участка, так и обратно, домой.

Благодаря обучению, старшие волонтеры узнали о технологических особенностях, а также психологических аспектах, потому что помощь будет оказываться и инвалидам-колясочникам, и тем, кто имеет проблемы со зрением и слухом.

ВАЖНО!

Если вам или вашим близким нужна помощь волонтера или вы хотите стать одним из них, то получить более подробную информацию можно в сообществе «Дорога на выборы» Вконтакте или по номеру телефона «горячей линии»: 8-800-101-39-17.