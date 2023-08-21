В Ростовской области открыли первые магазины торговой сети «Чижик»

На открытии присутствовали представители правительства Ростовской области, торговой сети и покупатели.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Магазин входит в группу компаний X5 Group и позиционируется как «жесткий дискаунтер». Ассортимент магазина составляет около 700 товаров. Одна позиция удовлетворяет одну покупательскую потребность. Это значит, что молоко жирностью 2,5 процента представлено в нем только одним предложением. Здесь это молоко марки «Светаево». Таким образом, говорят представители сети, ассортимент товаров оказывается довольно широким, и покупатели могут найти на полках все, что им необходимо.

Впрочем, судить об этом будет правильнее тем, кто пришел за покупками. Некоторые отправились в магазин к самому открытию.

– Мы с подругой живем в другой части города, а сюда приехали из любопытства – посмотреть. Ну и закупились, конечно, – рассказала пенсионерка Лилия Валерьевна. – Здесь по 80 рублей взяли творожную пасту, а в другом магазине она стоит 140 рублей. Тут оказались дешевле бананы – по 69 рублей за килограмм против привычных 80 рублей. Кур продают по 139 рублей за килограмм, когда в других местах – по 180 рублей. Я думаю, сюда будут приходить рациональные покупатели.

Екатерина Медведева живет неподалеку от открывшегося магазина. Говорит, его появление удобно для местных жителей, потому что аналогичных торговых точек вблизи нет.

– На отдельные товары здесь цены действительно ниже, чем в других магазинах. От обилия различных колбас и молочных продуктов глаза просто разбегаются. Еще бы ассортимент кормов для животных сделали пошире, – рассказала Екатерина. – Персонал понравился, приветливый.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ

Старший работник торгового зала Кристина Савельева новой работе рада. Она всю жизнь в торговле, но в какой-то момент условия на старом месте перестали устраивать, и девушка уволилась. К счастью, новая вакансия подвернулась скоро. Она нашла ее на сайте по подбору персонала.

– Я быстро прошла собеседование, меня сразу утвердили на место, и вот теперь работаю в графике 2/2. Мне нравится такой график, и живу неподалеку – мне удобно, – поделилась девушка.

Сейчас в ростовском магазине трудятся шесть сотрудников. Они обслуживают торговую точку общей площадью в 500 квадратных метров.

До конца года в Ростовской области планируют открыть еще 49 магазинов сети. Это даст возможность найти работу 400 дончанам. Всего же в течение трех лет в регионе должны появиться еще 250 торговых точек, а это уже около двух тысяч новых рабочих мест.

– Мы являемся магазином-дискаунтером и добиваемся низких цен за счет снижения издержек. Например, у нас в магазинах самая высокая производительность, так как товар выкладывается в коробках, и продавцам не приходится тратить лишнее время на поштучную раскладку. В результате зарплата наших сотрудников выше, чем в аналогичных заведениях в среднем на 20 процентов, – рассказал директор региона сети «Чижик» Максим Жуков.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДОНСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

В магазине представлены сетевые бренды. Это товары из Ленинградской, Брянской, Челябинской областей. В ближайшее время на полках могут появиться и товары местных, донских, производителей. Только оказаться в магазине они смогут под торговыми марками сети, и контроль качества региональная продукция пройдет соответствующий.

– Магазин открылся в рамках соглашения, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между Ростовской областью и X5 Group, – прокомментировал директор департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов. – Таким образом мы расширяем каналы сбыта продукции местных производителей и развиваем форматы торговли. Сейчас на территории Ростовской области 41 тысяча торговых объектов. Это ярмарки, рынки, стационарные и нестационарные торговые точки.