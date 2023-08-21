У Ростова может появиться город-побратим: Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с делегацией Таиланда

На деловой встрече с послом Таиланда были достигнуты договоренности, которые позволят укреплять международные связи. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как живут уроженцы Таиланда на Дону, какие перспективы у студентов из азиатской страны в Ростовских вузах, в каких сферах могут развиваться партнерские отношения донской столицы и далекой страны и как увеличить туристический поток в обе стороны — эти и многие другие вопросы обсудили в понедельник, 21 августа, во время рабочей встречи в администрации Ростова. Глава администрации города Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в Российской Федерации господином Сасиватом Вонгсинсаватом. Рассказываем подробнее, что принесет жителям Ростова-на-Дону сотрудничество города с уникальной страной.

ПРОВЕДАЛ ЗЕМЛЯКОВ И ОБСУДИЛИ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Главной целью визита господина Сасивата Вонгсинсавата стала встреча с тайским сообществом донской столицы. Как отметил высокий гость, его тайские соотечественники, которые живут в Ростове-на-Дону, чувствуют себя комфортно и безопасно.

В рамках же деловой встречи власти Ростова и представители тайской делегации обсудили вопросы сотрудничества сторон в самых различных сферах.

- Особый интерес со стороны тайской делегации вызвало развитие отношений в сфере сельского хозяйства. Таиланд является крупным экспортером сельхозпродукции. Поэтому неудивительно, что господина Сасивата Вонгсинсавата заинтересовала продукция флагманов нашей экономики - «Ростсельмаша», - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УВЕЛИЧИТЬ ТУРПОТОК

Интересовало иностранных гостей и качество высшего образования, которое может получить молодежь из Таиланда в Ростове-на-Дону.

- Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России был приятно удивлен, когда узнал, сколько ведущих вузов России расположены в донской столице. Уверен, что тайские студенты обязательно заинтересуются ростовскими вузами, - поделился Алексей Валентинович. - Господин Сасиват Вонгсинсават выступил с предложением наладить обмен экспертами в области научных разработок, которые будут интересны обеим сторонам.

Затронули собеседники и отрасль туризма, в том числе въездного. Причем гости были заинтересованы не только в притоке туристов из Ростова, но и в том, чтобы показать всю красоту города своим соотечественникам. По словам Посла, необходимо увеличивать туристический поток граждан Таиланда в Ростов-на-Дону.

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ГОРОД-ПОБРАТИМ

А еще скоро на карте мира у донской столицы может появиться новый родственник.

- Возможно у Ростова появится еще один город-побратим. В ходе беседы обсудили возможности установления партнерских отношений между Ростовом и городом Паттайя, - прокомментировал Алексей Логвиненко вероятное увеличение числа городов-побратимов у донской столицы. - Поддержали инициативу тайской делегации о развитии культурного диалога между муниципалитетами.

Еще много важных вопросов обсудили участники деловой встречи. Она позволила на несколько шагов жителям Ростова и Таиланда узнать друг о друге больше и поделиться самым лучшим в экономике и культуре.

- Уверен, такие деловые встречи позволяют нам укреплять международные связи, вместе создавать устойчивую экономику, реализовывать крупные проекты в области культуры, образования, туризма, - подытожил Алексей Логвиненко.