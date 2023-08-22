В Орловском районе ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара

В Орловском районе создали оперативный штаб по ликвидации ЧС. Фото: МЧС России по Ростовской области.

В Орловском районе Ростовской области второй день продолжают тушить лесной пожар, который охватил 198 гектаров леса, 66 их них — верховой. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.

Из-за возгорания в Орловском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, а также создали штаб по ликвидации ЧС. Сергей Бодряков отметил, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

При этом региональный министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин сообщил, что работа пожарных осложняется тяжелыми погодными условиями — сильной жарой и ветром.

Напомним, 21 августа лесной пожар вспыхнул в Зимовниковском лесничестве. Сейчас его тушат 170 человек и 62 единицы техники. Среди них: сотрудники МЧС, областного департамента по ЧС, казаки-добровольцы, сотрудники лесопожарных формирований и регионального минприроды.

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