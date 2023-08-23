Сын нашел маму в крови: В Ростовской области мужчина до полусмерти избил бывшую жену, но позже она его простила

Избитая женщина до последнего отказывалась ехать в больницу - боялась бывшего. Фото: Александр ГЛУЗ

Вот уж недаром говорят, что любовь бывает зла. В Ростовской области женщина в очередной раз оказалась в больнице, попав под горячую руку своего мужчины. Причем раньше она с ним развелась из-за того, что он ее бил, но уже бывшие муж и жена снова сошлись. Правда, жили по старому сценарию, пока она не попала в больничную палату, а он — на скамью подсудимых.

СИНЯКИ — ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ

Все произошло ранней весной этого года в одном из хуторов. Леониду и Нине (все имена изменены — прим. ред.) давно за сорок. Он перебивается случайными заработками, она сидит дома и занимается хозяйством. У них четверо детей. Двое взрослых учатся в разных городах, а 13-летний Макар и 10-летняя Маша - пока дома. И хотя мужчина и женщина носят одну фамилию и живут вместе, они давно в разводе.

Леонид любит крепко выпить, а когда пьянеет — звереет и срывает злость на жене. Соседи не раз видели Нину с синяками. В какой-то момент женщина не выдержала и подала на развод.

Долго жить порознь пара не смогла — снова сошлись. Правда Леонид снова начал пить и бить Нину.

Женщина легла спать на диване в прихожей, чтобы не попадаться на глаза мужу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

РАЗБУДИЛ СРЕДИ НОЧИ

В конце марта глава семейства купил мотоцикл. Как говорил - для сына. Бывшие супруги сели за стол «обмыть» приобретение. Нина упрекнула мужа в ненужных тратах, мол, рано сыну покупать мотоцикл, ему всего 13 лет. Мужчина и женщина рассорились, и бывшая жена, зная горячий норов Леонида, ушла спать на диван в прихожей. Он же остался пить один за двоих и копить обиду.

Но в три часа ночи мужчине стало одиноко. Он схватил бывшую супругу за ворот халата и стащил ее на пол, а потом стал настойчиво предлагать выпить с ним за компанию. Женщина напомнила ему который час и приправила ответ грубым словцом. После этого мужчина пришел в ярость. Сначала он мать своих детей кулаками. Потом схватил лежащий на полу фанерный подлокотник от дивана и несколько раз ударил им Нину по голове и руке.

Когда избитая бывшая обмякла на полу, Леонид вышел на улицу «подышать» да так и ушел из дому до утра.

СЫН НАШЕЛ МАМУ В КРОВИ

Утром домой пришел сын Макар. Он вместе с сестрой был у бабушки, матери Леонида, и первым решил проведать родителей. Когда зашел в дом, мальчик обомлел. Мама лежала на диване вся в крови, как и подушка, и занавески, и обои, и ковер на полу.

Ребенок позвонил старшей, уже взрослой, сестре, которая находилась в другом городе, и та вызвала на адрес скорую помощь и полицию.

Макар пытался узнать у мамы о ее самочувствии, но не получал ответа. Когда в дом зашел отец, лишь сказал, что они с матерью повздорили и велел вызывать «скорую». Чуть протрезвев, мужчина даже спрашивал у экс-супруги, за что он ее бил.

БОЯЛАСЬ ЕХАТЬ В БОЛЬНИЦУ

Когда приехали медики, женщина отказывалась ехать в больницу, боялась бывшего мужа. К слову, ранее его уже судили за побои — пострадавшей тогда тоже была Нина.

Женщина не в первый раз попала в больницу после ссоры с мужем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От сильной боли и кровопотери женщина отключилась и очнулась уже в больничной палате. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, перелом руки, ушиб почек и другие травмы. В больнице пациентка продолжала дрожать от страха, боялась, что бывший супруг ее убьет, если она сообщит обо всем в полицию.

Но полиция приехала к ним домой сама сразу после «скорой». Леонид во всем признался и сожалел о содеянном. Говорил, что не помнит, сколько раз и куда бил бывшую супругу.

ПОМИРИЛИСЬ И СНОВА ЖИВУТ ВМЕСТЕ

Нина сначала написала заявление на любимого, чтобы его привлекли к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», но, едва покинув больницу, простила бывшего, заступилась за него и снова стала с ним жить. В итоге мужчина получил два года условно.

А правоохранители переживают: лишь бы прощенный отец семейства по совести воспользовался шансом и больше не поднимал руку на простившую его женщину.

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