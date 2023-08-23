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Общество23 августа 2023 8:40

Фермерское хозяйство в Ростовской области собрало большой урожай благодаря свободному доступу к кредитам

Это позволило вовремя обработать поля и приобрести всю необходимую технику к уборочной страде
Екатерина ЖУКОВА
Достичь высокой урожайности, по словам главы КФХ Владимира Анатольевича Черникова (справа), удалось благодаря своевременному проведению работ на земле.

Достичь высокой урожайности, по словам главы КФХ Владимира Анатольевича Черникова (справа), удалось благодаря своевременному проведению работ на земле.

Фото: Наталья Захарченко

В крестьянско-фермерском хозяйстве Владимира Черникова из Орловского района в этом году удалось собрать урожай зерновых заметно больший, чем в прошлом году: 45 центнеров с гектара против 39 прошлогодних. И это притом, что на уборку пришлась не самая подходящая погода, и часть зерна из-за дождя и ветра осталась в земле.

В этом году Владимиру Анатольевичу удалось взять льготный кредит в Россельхозбанке еще в январе. Благодаря этому он и удобрения вовремя закупил и внес, и средства защиты полей. А еще льготное кредитование позволило ему приобрести новую и крайне необходимую технику.

Как сельхозтоваропроизводитель, фермер занял у кредитной организации 65 миллионов рублей под пять процентов годовых. В результате он купил два кировца, две дисковых бороны, два культиватора, два сеялочных агрегата по девять метров. А еще Владимир Анатольевич смог приобрести свою давнюю мечту – разбрасыватель «Туман-2». Так что, в этом году подкормку на полях Владимира Черникова удалось внеси вовремя, даже в самую сырую погоду.

В результате хорошую урожайность продемонстрировали не только зерновые, но и черная горчица. Ее в КФЦ посадили впервые. Решили, что не прогадают. Во-первых, эта культура гораздо дороже белой и желтой горчицы, ее используют и в пищевой, и в авиационных отраслях. Во-вторых, после нее хорошо высаживать пшеницу.

Сбор урожая зерновых

Сбор урожая зерновых

Фото: Наталья Захарченко

В севообороте Владимир Черников толк знает. Агроном с сорокалетним стажем, он уже двадцать лет занимается развитием собственного хозяйства.

- Сейчас государство оказывает значительную поддержку селянам, поэтому мы можем позволить себе и технику обновить, и попробовать новую культуру высадить. И при этом я понимаю, что с нового урожая смогу закрыть все имеющиеся займы и рассчитывать на получение новых льготных кредитов в удобное для меня время, – рассказал Владимир Анатольевич.

– Своевременное и доступное кредитование аграриев особенно важно в период предпосевной кампании. От этого во многом зависит успех всего сельскохозяйственного сезона, наличие продуктов на столах ростовчан. Банк продолжает обеспечивать комплексную бесперебойную поддержку аграриев, которая является для нас приоритетом, и в полном объеме удовлетворяет потребности сельхозпроизводителей в финансировании, - прокомментировала директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева.

Напомним, что в 2022 году в Ростовской области собрали рекордные 14,5 миллиона тонн зерна. В этом году практически завершена уборка ранних зерновых, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев, и в хозяйствах Дона собрано более 15 миллионов тонн зерна.

БИЗНЕС-ПРЕСС