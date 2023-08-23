Фермерское хозяйство в Ростовской области собрало большой урожай благодаря свободному доступу к кредитам

Достичь высокой урожайности, по словам главы КФХ Владимира Анатольевича Черникова (справа), удалось благодаря своевременному проведению работ на земле. Фото: Наталья Захарченко

В крестьянско-фермерском хозяйстве Владимира Черникова из Орловского района в этом году удалось собрать урожай зерновых заметно больший, чем в прошлом году: 45 центнеров с гектара против 39 прошлогодних. И это притом, что на уборку пришлась не самая подходящая погода, и часть зерна из-за дождя и ветра осталась в земле.

В этом году Владимиру Анатольевичу удалось взять льготный кредит в Россельхозбанке еще в январе. Благодаря этому он и удобрения вовремя закупил и внес, и средства защиты полей. А еще льготное кредитование позволило ему приобрести новую и крайне необходимую технику.

Как сельхозтоваропроизводитель, фермер занял у кредитной организации 65 миллионов рублей под пять процентов годовых. В результате он купил два кировца, две дисковых бороны, два культиватора, два сеялочных агрегата по девять метров. А еще Владимир Анатольевич смог приобрести свою давнюю мечту – разбрасыватель «Туман-2». Так что, в этом году подкормку на полях Владимира Черникова удалось внеси вовремя, даже в самую сырую погоду.

В результате хорошую урожайность продемонстрировали не только зерновые, но и черная горчица. Ее в КФЦ посадили впервые. Решили, что не прогадают. Во-первых, эта культура гораздо дороже белой и желтой горчицы, ее используют и в пищевой, и в авиационных отраслях. Во-вторых, после нее хорошо высаживать пшеницу.

Сбор урожая зерновых Фото: Наталья Захарченко

В севообороте Владимир Черников толк знает. Агроном с сорокалетним стажем, он уже двадцать лет занимается развитием собственного хозяйства.

- Сейчас государство оказывает значительную поддержку селянам, поэтому мы можем позволить себе и технику обновить, и попробовать новую культуру высадить. И при этом я понимаю, что с нового урожая смогу закрыть все имеющиеся займы и рассчитывать на получение новых льготных кредитов в удобное для меня время, – рассказал Владимир Анатольевич.

– Своевременное и доступное кредитование аграриев особенно важно в период предпосевной кампании. От этого во многом зависит успех всего сельскохозяйственного сезона, наличие продуктов на столах ростовчан. Банк продолжает обеспечивать комплексную бесперебойную поддержку аграриев, которая является для нас приоритетом, и в полном объеме удовлетворяет потребности сельхозпроизводителей в финансировании, - прокомментировала директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева.

Напомним, что в 2022 году в Ростовской области собрали рекордные 14,5 миллиона тонн зерна. В этом году практически завершена уборка ранних зерновых, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев, и в хозяйствах Дона собрано более 15 миллионов тонн зерна.