«Это символ наших основных жизненных ценностей»: В День флага в Новочеркасске открыли мемориал участникам боевых действий

В День Государственного флага в Новочеркасске открыли мемориальный комплекс и почтили память бойцов. Фото: правительство Ростовской области

В Новочеркасске во вторник, 22 августа, День Государственного флага Российской Федерации отметили особо торжественно. В этот праздник в роще «Красная весна» собрались сотни жителей и гостей казачьей столицы.

«СИМВОЛ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА»

Бело-сине-красный триколор торжественно подняли на высоту флагштока под музыкальный аккомпанемент духового оркестра Южного военного округа участник специальной военной операции Евгений Кацупеев и юнармеец Кирилл Абидов.

- В наши дни празднование Дня Государственного флага России обретает совершенно другое содержание, нежели в девяностых. Сейчас это не просто триколор - это символ чести и достоинства нашей Родины, – уверена депутат городской думы Новочеркасска Елена Теплинская. - За него проливают кровь и дорожат им как боевым знаменем.

- Этот праздник напоминает нам о древней истории нашего великого государства, - считает председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ирина Жукова. - Очень важно, что торжество проводится здесь, в столице донского казачества. Ведь казаки, их потомки на протяжении вот уже нескольких столетий вносят значимый вклад не только в культуру, но и в защиту всей России.

- Флаг России – символ наших основных жизненных ценностей: правда, справедливость и милосердие, - подчеркнул главный врач городской больницы скорой медицинской помощи города Новочеркасска Борис Гуркин. - Эти качества всегда были присущи жителям нашей страны: и тем поколениям которые ушли, и нашим современникам.

ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ И НАГРАДИЛИ БОЙЦОВ

В этот важный день в «Красной роще» состоялось открытие мемориального комплекса, посвященного памяти участников боевых действий.

- Символично, что сегодня этот праздник мы встречаем в Новочеркасске, на открытии этого мемориального комплекса, - отметил помощник депутата Государственной Думы Аркадий Горцевской. - Вечная память всем павшим защитникам страны, отдавшим свои жизни за ее ценности, сохранившим верность флагу. Мужества и стойкости их семьям и близким. Мы в долгу у вас. И должны быть достойны ваших подвигов.

Собравшиеся на торжественной церемонии почтили память павших бойцов минутой молчания. А после присутствующие возложили венки и цветы в память об участниках боевых действий.

Кроме того, в этот день глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко вручил государственные награды Российской Федерации военнослужащим, принимавшим участие в спецоперации. Так, орденами Мужества посмертно отмечены рядовые Никита Нецветаев и Александр Чугаев - награды вручили семьям героев. Медалью «За отвагу» награжден рядовой Евгений Кацупеев. Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени – наградили Дениса Севостьянова.

В финале торжества приглашенные и местные творческие коллективы выступили перед гостями праздника. Горожан угостили на солдатской полевой кухне, все желающие сделали снимки в специально оформленной фотозоне и ушли домой с ленточками-триколорами, которые раздавали волонтеры.