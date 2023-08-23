Сняли 92 миллиона: экс-судью из Ростова накажут за пропавшие со счета матери лидера Цапков деньги

Подсудимую приговорили к 10 годам колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд вынес приговор бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области. В 2017 году Светлане Мартыновой дали семь лет за махинации с землями кровавой банды Цапков. Но не успела экс-служительница Фемиды отсидеть срок, как ее обвинили уже в хищении арестованных миллионов у матери лидеров кущевской ОПГ.

Известно, что Мартынова работала судьей Кущевского районного суда, позже — судьей Арбитражного суда Ростовской области. После увольнения она занялась частной юридической практикой и стала якобы помогать в фирме своих родных. Реально ли организация управлялась ее отцом и братом или лишь фиктивно на них оформлена, неизвестно. Так или иначе активную деятельность начала именно экс-судья.

ПРЕДЛАГАЛА ВЫКУПИТЬ ЗЕМЛИ ЦАПКОВ

Компания получила права на сельскохозяйственные земли лидера печально известной банды Цапков. К этому моменту основные участники ОПГ уже находились на скамье подсудимых за 40 преступлений. Группировка орудовала в станице Кущевской с 1998 года — на их счету было 19 убийств, в том числе массовая расправа в доме местного фермера. Под контролем банды находились немалые земельные участки — это «наследство» в итоге перешло к организации родных бывшей судьи.

В 2011 году Мартынова вышла на один из агрохолдингов и предложила помочь в приобретении земель Цапков. Правда не просто так, а за приличную сумму.

Была придумана хитрая схема. Территория состояла из паев, владельцы которых платили аренду фирме кущевской ОПГ. С ними предстояло договориться о выкупе. Организация родных Мартыновой выступала в качестве своего рода кромпании-прослойки.

Правоохранители установили, что всего женщина получила 40 миллионов. Но обещание не выполнила — вместо этого оформляла участки на третьих лиц.

Ростовский областной суд признал ее виновной в мошенничестве — ей назначили семь лет колонии и штраф в размере полумиллиона.

92 МИЛЛИОНА НА АРЕСТОВАННОМ СЧЕТУ

Через время после приговора следователи возбудили еще одно уголовное дело. Они полагали, что кроме махинаций с землями Мартынова с подельниками похитили деньги матери лидеров кущевской ОПГ. С помощью мошеннической схемы они сняли 92 миллиона рублей, которые находились на арестованном счету.

Мартынову обвинили в мошенничестве и пособничестве при фальсификации доказательств по делу. Как сообщили в Волгоградском областном суде, ее приговорили к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

— Ее также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях на три года. Кроме того, удовлетворен иск на 92 млн рублей, — прокомментировали в суде.

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По словам свидетелей по делу, Светлана Мартынова потратила деньги на покупку внедорожника, нескольких квартир, дорогих вещей и ремонт кафе в ст. Кущевской. (Подробности)