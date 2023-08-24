В Донецке проинспектировали реализацию национальных и региональных проектов

Александр Скрябин лично проверил ход реализации нацпроектов. Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Группа губернаторского контроля, которую возглавил заместитель главы Ростовской области Александра Скрябин, побывала в Донецке во вторник, 22 августа. Там участники группы проинспектировали реализацию национальных и региональных проектов.

Перед объездом замгубернатора провел совещание с главой администрации города Романом Кураевым. Вместе с руководителем Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яной Куриновой они обсудили вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Донецка.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

В рамках визита прибывшие ознакомились с ходом строительно-монтажных работ двух объектов - Дворца культуры «Шахтер» и стоматологической поликлиники центральной городской больницы.

— Губернатором поставлена задача — при реализации нацпроектов и региональных программ работу выполнять без нарушения сроков и качественно, — отметил Александр Юрьевич. — Что касается посещенных объектов, мы обсуждали график производства работ, как решить возникающие проблемы.

По госпрограмме «Развитие культуры и туризма», ведется строительство Дворца культуры «Шахтер». В настоящее время осуществляются работы, включающие демонтаж старого здания, монтаж котельной, прокладку труб по наружным сетям газоснабжения, водоотведения и канализации. Кроме того, активно идет возведение стен второго этажа, устройство колонн и ротонды, прокладка внутреннего пожарного водопровода, а также работы по отоплению и вентиляции подвальной части, отделке цокольного этажа.

Еще один важный объект, находящийся в стадии капитального ремонта, — стоматологическая поликлиника центральной городской больницы. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области». Там уже проведена полная замена инженерных сетей, осуществлен монтаж оконных и дверных блоков, вентиляции и кондиционирования воздуха. Активно ведутся отделочные работы, включая укладку напольной и настенной плитки. Наружные строительные работы выполнены, идет утепление и облицовка фасада здания плиткой. Ожидается, что к декабрю текущего года капремонт будет завершен.

РЕКУЛЬТИВИРУЮТ ПОЛИГОН ТБО

Также группа посетила полигон ТБО, где по региональному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» проходит процесс рекультивации.

Здесь подрядчиком были созданы два тела пирамид, и в ближайшее время уложат слой суглинка и геотекстиля. А также приступят к созданию котлована для цистерн, траншей для ливневки и подготовки границ для пруда.

ПООБЩАЛИСЬ ЛИЧНО

Александр Скрябин с членами группы губернаторского контроля провел личный прием граждан. Жители Донецка обратились с вопросами о ремонте автомобильной дороги, вывозе ТБО и оснащении поликлиники.

— Жители Донецка очень инициативные, все вопросы конструктивные, — отметил замгубернатора.

Например, по запросу местной жительницы ремонт дороги возле одной из школ будет ускорен, и его завершение запланировано к 1 сентября.

Также на прием пришли предприниматели. О мерах поддержки им рассказала Яна Куринова.

— Для территорий опережающего развития, а Донецк относится именно к таким территориям, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрены специальные меры финансовой поддержки — объяснила Яна Игоревна. — По поручению губернатора области и экономического блока правительства региона ставка для льготного финансирования при наличии залога составляет 1%, при поручительстве третьего лица – 3% и 3,75% — при поручительстве Гарантийного фонда.

Кроме того, можно получить до пяти миллионов рублей рублей на срок до трех лет на развитие своего дела — инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, а с этого года средства можно направить и на рефинансирование кредитов, взятых в других кредитных организациях.

— Благодаря решению губернатора о ежегодной докапитализации Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, только в этом году бизнесом получено более миллиарда рублей льготных финансовых средств, — добавила Яна Куринова.

ДАНЬ ПАМЯТИ И ТРАДИЦИЯМ

В рамках своего визита Александр Скрябин принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов юным жителям города Донецка. Александр Юрьевич обратил внимание, что свой главный документ ребята получили в государственный праздник — День российского флага.

— Это праздник одновременно и современный, и исторический. От гражданской позиции каждого из нас, любви и преданности Отечеству зависит будущее России и ее новых поколений, — обратился к молодым гражданам России заместитель губернатора.

Также, согласно традиции, в городском парке имени Ю. Усачева состоялось возложение цветов к обелиску славы «Они сражались за Родину». Этот обелиск увековечил память о более чем трех тысячах жителей Донецка - участниках Великой Отечественной войны.