Есть вопросы? Задавайте! «Комсомольская правда» проводит онлайн-конференцию по актуальным проблемам Ростовской области

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области пятого и шестого созывов Сергей Александрович Косинов

29 августа пройдет онлайн-конференция Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ростовской области.

Тема мероприятия — «Как планирует политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» решать проблемы региона?».

Будут обсуждаться следующие вопросы:

- проблемы Донского региона;

- внешняя политика России в новых условиях;

- политика ЦБ и развитие экономики;

- льготы для ветеранов СВО.

Участники онлайн-конференции:

1. Стариков Николай Викторович

Член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер.

2. Косинов Сергей Александрович

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области пятого и шестого созывов, руководитель Фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

3. Джагацбанян Валентин Геворгович

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», бизнесмен, предприниматель.

4. Кожин Александр Олегович

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

На вопросы читателей ответят представители партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»

Как будут решаться проблемы с качеством питьевой воды? Что поможет сгладить острые углы транспортной реформы? Какую помощь нужно оказать аграриям?

Пишите ваши вопросы в форме, и участники конференции обязательно на них ответят.

ССЫЛКА для отправки вопросов.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ростовской области