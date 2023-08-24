Есть вопросы? Задавайте! «Комсомольская правда» проводит онлайн-конференцию по актуальным проблемам Ростовской области

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области пятого и шестого созывов Сергей Александрович Косинов
29 августа пройдет онлайн-конференция Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ростовской области.
Тема мероприятия — «Как планирует политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» решать проблемы региона?».
Будут обсуждаться следующие вопросы:
- проблемы Донского региона;
- внешняя политика России в новых условиях;
- политика ЦБ и развитие экономики;
- льготы для ветеранов СВО.
Участники онлайн-конференции:
1. Стариков Николай Викторович
Член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер.
2. Косинов Сергей Александрович
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области пятого и шестого созывов, руководитель Фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ».
3. Джагацбанян Валентин Геворгович
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», бизнесмен, предприниматель.
4. Кожин Александр Олегович
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
На вопросы читателей ответят представители партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»
Как будут решаться проблемы с качеством питьевой воды? Что поможет сгладить острые углы транспортной реформы? Какую помощь нужно оказать аграриям?
Пишите ваши вопросы в форме, и участники конференции обязательно на них ответят.
ССЫЛКА для отправки вопросов.
Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ростовской области