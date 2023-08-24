Просил миллион и бил костылем: под Ростовом осудили одного из грабителей, напавших на пожилую пару из-за трех тысяч

Одного из налетчиков задержали на месте преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области на скамье подсудимых оказался местный житель. Дмитрия обвинили в разбое, совершенном группой лиц. Как сообщили объединенной пресс-службе судов региона, вместе с подельником мужчина напал на пожилую пару.

ПРЕСТУПНЫЙ ПЛАН

Дмитрий вечно перебивался с копейки на копейку. (все имена изменены - прим.ред.) В конце ноября прошлого года он встретил на улице незнакомца. Мужчины разговорились, и выяснилось, что у нового приятеля такие же проблемы с финансами. У мужчин созрел план – ограбить дом, в котором жили беззащитные пожилые люди.

На скорую руку они сделали из вязаных шапок маски и посреди бела дня отправились «на дело». Оба были уверены, что пенсионеры не смогут оказать отпор.

Во двор к 94-летнему мужчине и его 82-летней супруге мужчины спокойно зашли через калитку.

Когда им навстречу вышел пенсионер, приятель Дмитрия выхватил костыль из рук жертвы и стал избивать им пенсионера. Сам же мужчина следил за обстановкой на улице.

НУЖЕН МИЛЛИОН!

Угрожая костылем, налетчик заставил старика зайти в дом. Споткнувшись, немощный пенсионер упал на колени - но и на этот раз грабитель не сжалился. Он стал стал с еще больше силой наносить удары костылем. Пытаясь защититься, пострадавший по инерции пополз в сторону коридора. Здесь на диване сидела жена старика.

Женщина пыталась защитить мужа и сразу отдала преступнику кошелек. Однако в нем оказалось всего три тысячи.

Небольшая сумма привела злоумышленника в ярость. Он схватил пенсионера за ухо, одним рывком поднял на ноги и продолжил избивать. Мужчина не поверил, что у пожилой пары нет больших денег, и потребовал миллион.

СЫН ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ

Хозяин дома стал рыться в шкафу, делая вид, что ищет деньги. Грабитель стал пристально за ним следить - а вот старушка пропала из поля его зрения. Женщина воспользовалась моментом: позвонила сыну и попросила о помощи.

Уже через минуту шахтинец был дома у перепуганных родителей. Грабитель, который избивал пенсионера, услышал телефонный разговор и скрылся. Пытался бежать и тот, кто все время находился во дворе, проверяя обстановку. Однако его задержали и передали полиции.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, в отношении задержанного дончанина было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд приговорил его к семи годами колонии строгого режима. А вот личность второго преступника до сих пор не установлена.

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