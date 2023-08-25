Вместе работали, а отдыхать не умели: в Ростовской области мужчина насмерть забил шваброй товарища за поведение за столом

Обычная швабра стала оружием в руках обиженного друга. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Хорошие манеры — не только билет в высшее общество. Для жителя Ростовской области они могли бы стать спасением. Но, позабыв о правилах хорошего тона, мужчина не знал, что это будет стоить ему жизни из-за вспыльчивости его друга. Рассказываем подробности.

РУБИЛИ ДРОВА, ОЩИПЫВАЛИ УТОК

Елена и Федор (все имена изменены — прим. ред.) «встречались» уже лет десять. То кавалер месяцами жил у нее, то после очередной ссоры уходил переждать бурю к маме. Своего жилья у мужчины не было, как и постоянной работы. Но Елена его жалела: все-таки добрый, неконфликтный, хоть и совершенно невоспитанный. Вместе они любили выпить бутылочку - другую.

А еще двери Елены всегда были открыты для дорогих гостей, конечно, если они приходили не с пустыми руками, а с позвякивающими стеклом пакетами.

Что Федор, что Елена не работали официально, что, кажется, мало заботило пару. Но женщина периодически отправляла своего мужчину на поиски алкоголя.

В феврале Федор пошел вместе с другом Сергеем к соседке рубить дрова, чтобы немного подзаработать. Его пассия в это время рубила и ощипывала для той же соседки уток за 400 рублей.

Когда все трое справились с работой, зарплату сложили на столе и решили, что после трудового дня полагается как следует отдохнуть. На часах было около трех дня, а на столе появились бутылки, стаканы и закуска.

Утром каждый из компании немного подзаработал - нарубили дров, ощипали уток, а ближе к вечеру сели за стол. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

РАЗГОВОР «О КУЛЬТУРЕ» ПРИВЕЛ К ТРАГЕДИИ

Через полчаса первой сдалась Елена — сильно устала после всех трудов и сразу улеглась спать на диване в той же комнате. А Федор и Сергей продолжили застолье и ближе к пяти вечера дошли до такого состояния, что Федор перестал придерживаться каких-либо приличий.

Сергея это оскорбило: все-таки с ними в одной комнате находится дама, пусть и спящая. Он сделал товарищу резкое замечание и ударил. На что получил ответ в самых крепких выражениях.

Сергей пришел в ярость и решил проучить оппонента. Схватил что под руку попалось, а это была швабра хозяйки дома, и «отходил» товарища так, что древко сломалось в щепки. Потом в ход пошла металлопластиковая труба, пока Федор не оказался на полу в крови.

ГОВОРИЛ, ЧТО ВИНОВАТА ХОЗЯЙКА

После этого на огонек к Елене пытался заглянуть кто-то еще из компании, но при виде Федора на полу и луже крови, сразу ретировался. Позже ушел домой и Сергей.

Полиция в тот же день пришла в дом к подозреваемому, и хоть тот сначала пытался оправдаться, вскоре во всем сознался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена, которая сквозь пьяный сон слышала звуки борьбы, но не могла проснуться, очнулась позже. В темноте она чуть не упала, споткнувшись о лежащего на полу мужчину. Включив свет и увидев Федора, она вызвала скорую помощь. С медиками приехала и полиция.

Узнав подробности вечера, еще до полуночи стражи порядка заглянули домой к Сергею и забрали его в участок. Мужчина поначалу отнекивался и пытался «повесить» вину на Елену: мол, избила сожителя за то, что не давал ей бутылку, но позже во всем сознался.

- Суд признал подсудимого виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - прокомментировали в прокуратуре Егорлыкского района. - Его наказали сроком в семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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