Новые скейт-площадки оценил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко

Алексей Логвиненко: «Эмоции детей – бесценны!». Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко побывал на двух новых спортивных объектах, которые открылись в Железнодорожном и Ворошиловском районах донской столицы. Он лично осмотрел скейт-площадки, которые теперь станут местом тренировок и соревнований для любителей экстремальных видов спорта.

ПЛОЩАДКИ БОЛЕЕ ЧЕМ ВОСТРЕБОВАНЫ

Теперь возможность тренироваться на ультрасовременных спортивных площадках для экстремальных видов спорта есть в парке имени Анатолия Собино и в сквере «Дружба» на бульваре Комарова. Прибывший сюда по утру глава администрации города лично убедился в том, что скейт-парки более чем востребованы.

Алексей Валентинович отметил, что на площадках были те, кто занимается на скейтбордах и стритбордах. Хватало здесь и поклонников велосипедов ВМХ. Свои трюки продемонстрировали и любители самокатов и роликов.

Каждая площадка представляет собой многофункциональный комплекс, который состоит из двенадцати элементов. Тут можно здорово разогнаться на плазе или сделать умопомрачительные трюки на мини-рампе. А уж какие здесь флайбоксы и спайны! Вот уж где спортсмены-экстремалы смогут совершить красивейшие и зрелищные трюки в воздухе. Сделали в обоих парках и рейлы – любимейшие элементы поклонников роликов и скейтов, которые на самом деле представляют обычные металлические трубы на подпорках, которые имитируют перила. В общем, и настоящие спортсмены, и самая обычная детвора найдут здесь, чем заняться.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФИ

Равнодушными новые спортивные уголки не оставят никого, ведь здесь можно и виртуозные трюки совершать, и просто с горки скатываться или сбегать.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко застал на обеих площадках огромное количество раскрасневшихся и запыхавшихся мальчишек и девчонок и не мог не оценить их восторг, отметив, что эмоции детей – бесценны.

Подпись к фото 2: На таких площадках смогут заниматься и спортсмены, и любители.

– В свое время мы проанализировали потребность нашей молодежи в спортивных объектах и приняли решение о строительстве скейт-парков во всех районах Ростова. Раньше возможность занятий этим видом спорта была доступна только на Гребном канале, где недавно был открыт Многофункциональный скейт-парк с обновленной BMX-зоной, – прокомментировал Алексей Валентинович.

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ШЕСТЬ

Также глава администрации донской столицы добавил, что в городе уже построили два скейт-парка, и до конца года планируется построить еще шесть.

Напомним, что одна из скейт-площадок должна появиться в сквере «Комсомольский» после того, как будет проведена его реконструкция в Советском районе города. К первому сентября появится площадка и на территории парка культуры и отдыха «Левобережный». Здесь возводится объект, стоимость которого составляет 44,6 миллиона рублей.

Эта площадка также будет многофункциональной с целым рядом специфических элементов для занятий экстремальными видами спорта. Так что заниматься на ней смогут и профессионалы, и любители. Получит здесь свою долю счастья и обычная детвора.

Отметим, что одна скейт-площадка уже действует на левом берегу Дона. Есть места для занятий скейтеров и в других территориях города. Например, любители паркура имеют возможность тренироваться в парке «Осенний».