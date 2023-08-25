Активисты от ЛДПР провели в Ростове мусорный демарш Фото: Дмитрий Кутепов

Представители ЛДПР в Ростове-на-Дону провели акцию протеста “Мусорный демарш”. Они прошли по ростовским дворам с тачками для мусора, которые показательно привезли к дверям регионального оператора «Чистый город». Партийцы также передали обращения жителей, которые недовольны качеством вывоза мусора в их дворах.

Вооружившись лопатами, пакетами для мусора и тачками, представители ЛДПР отправились на борьбу с мусором сразу в двух районах Ростова – Ворошиловском и Октябрьском.

— Проблема мусора в Ростове актуальна не только в Ворошиловском и Октябрьском районах, но и во всём городе. И если контейнерные баки региональный оператор как-то вывозит, то тот мусор, который свален рядом с ними, остаётся лежать во дворах. Этот вопрос требует комплексного подхода, который касается не только работы регионального оператора, но и установки контейнеров для крупногабаритного мусора, раздельного сбора и своевременного вывоза ТБО, — говорит представитель ЛДПР Сергей Маслаков.

Представители ЛДПР отправились на борьбу с мусором Фото: Дмитрий Кутепов

Во дворе дома №12 по улице Герасименко разрастается настоящая городская помойка. Здесь около контейнеров валяются оконные рамы, двери, старые рюкзаки и даже телевизор.

К акции мусорного протеста присоединились жители ближайших домов.

— Вы посмотрите, что творится! К нам во двор регулярно приезжают какие-то машины. Выкидывают пустые ящики. Также несут мусор с овощных лавок, которые на Ларина. Я пыталась с ними поговорить на эту тему, но они мне отвечают - а какое моё дело. Видите, для одних это бизнес, а для нас жизнь на городской свалке, — делится женщина.

Демаршем с полными тачками мусора ЛДПР прошли по улицам Ларина, Ленина и проспекту Нагибина. Конечной остановкой стал офис регионального оператора «Чистый город» по адресу проспект Нагибина, 27. К нему участники акции пришли с полными тачками мусора. К слову, дворы, в которых разрастаются мусорные свалки, и по которым прошли участники акции, находятся рядом с офисом компании, которая и отвечает за вывоз этого мусора.

Среди участников акции был и преподаватель Ростовского медуниверситета Герман Агансон. Он отметил, что Ростов-на-Дону много раз попадал в топ самых грязных городов России.

— Чистота нашего города - архиважная проблема. От чистоты зависит санитарно эпидемиологическая ситуация. Свалки во дворах усложняют борьбу с паразитами и различными заболеваниями. Нам необходимо сформировать гармоничную среду для нашего города, чтобы нам не было за него стыдно. Своим примером я призываю всех выбрасывать мусор только в положенных местах, не допускать образования во дворах свалочных очагов и городских помоек, добиваться того, чтобы услуги по вывозу мусора оказывались качественно, — пояснил Герман Агансон.

Обращение с требованием привести Ростовские дворы в порядок участники мусорного демарша передали представителям компании «Чистый город».