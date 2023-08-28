На последние дни лета погода приготовила ростовчанам теплые деньки и даже жару. Фото: Наталья Захарченко

В Ростовской области жара в последнюю неделю лета, казалось бы, пойдет на спад, но к первому дню осени опять станет жарко. Температурные качели начнут свое движение в понедельник и с жары и вернутся после прохлады к тем же температурам к линейкам в школах и первому звонку. Тем не менее, местами по области уже всерьез чувствуется дыхание осени - дойдет до освежающих +4 градусов. Рассказываем, какой будет погода на неделе с 28 августа по 1 сентября по прогнозу Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. В понедельник, 28 августа, обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +30-32 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Во вторник, 29 августа, временами облачно, без осадков, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11метров в секунду, утром и днем порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16-18, днем +25-27.

В среду, 30 августа, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14, днем 25-27 градусов.

В четверг, 31 августа будет ясная погода, ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха +14 ночью и +31 днем.

В пятницу переменная облачность, восточный ветер 4-9 метров в секунду, ночью +17, днем опять жара до +32 градусов.

В Ростовской области в понедельник облачно. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +25-30, по югу до +32. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса - в южных, юго-восточных, центральных, местами в северо-восточных, северо-западных районах и Приазовье, а высокая пожароопасность четвертого класса – местами в северо-западных, северо-восточных районах и Приазовье.

Во вторник местами облачно и без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 12-14. Температура воздуха ночью +15-20, местами до +10 градусов, в крайних северных районах до +6, а днем +21-26, по югу до +29.

В среду без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9-14, по северу и востоку столбики термометров опустятся до +4, днем +19-24 градусов, по югу до +27.

В четверг и пятницу вернется жара выше +30 градусов днем. Ветер преимущественно восточного направления 6-11 метров в секунду, осадков не ожидается.

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