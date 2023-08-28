Собирался на свидание, а попал в переплет: в Ростовской области парня жестоко избили из-за двух бутылок

В Батайске осудили мужчину, избившего незнакомца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Ростовской области возвращавшийся с работы 25-летнйи парень на себе прочувствовал, какого это – столкнуться в темном переулке с хулиганами. В тот вечер Евгений (имя изменено – прим. ред.) решил провести время не дома, а у своей девушки. Но вместо романтического свидания молодой человек в итоге попал в настоящий переплет.

ДРАКА ВМЕСТО РОМАНТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА

После работы Евгений зашел в продуктовый магазин и купил три бутылки пива — по 122 рубля за каждую. Когда мужчина подошел к подъезду многоэтажки, понял, что ключа от квартиры невесты у него нет, а сама девушка еще не пришла с работы домой

- Ничего страшного, погода хорошая, подожду у подъезда, - подумал он.

Чтобы скрасить ожидание, парень открыл одну из бутылок. В этот момент к нему подошла компания – двое мужчин и женщина.

- Не помешаем? - спросила незнакомка и, не дожидаясь ответа, села рядом на скамью.

Сначала обстановка была мирной. Мужчины даже хотели угостить Евгения рыбой. Но в какой-то момент один из незнакомцев вспылил.

- Он толкнул меня. После этого его приятель напал на меня сзади. Начал бить по голове. Я упал на землю, с трудом поднялся, а удары все продолжались, - говорит Евгений.

«ОТДАЙ ПО-ХОРОШЕМУ, А ТО ХУЖЕ БУДЕТ»

Евгений не сразу понял, что нашло на нападавших. Но уже через минуту все стало ясно. Один из них, ранее судимый Анатолий, вцепился в пакет с двумя бутылками пенного внутри.

- Отдай по-хорошему, а то хуже будет, - кричал он.

Евгений не сразу расстался со своим имуществом. Но подумав, что здоровье и жизнь дороже, он все же бросил пакет и убежал. А налетчик и его компания разошлись по домам.

Пострадавший обратился в полицию. Он детально описал подробности вечера, добавив, что сумма похищенного – 244 рубля. При этом материальных претензий у Евгения не было. Он лишь хотел, чтобы обидчик ответил по всей строгости закона.

Вычислить и задержать Анатолия не составило труда.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия», - прокомментировала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

Учитывая, что у Анатолия уже была судимость, суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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