Собирался на свидание, а попал в переплет: в Ростовской области парня жестоко избили из-за двух бутылок

В Батайске осудили мужчину, избившего незнакомца
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Ростовской области возвращавшийся с работы 25-летнйи парень на себе прочувствовал, какого это – столкнуться в темном переулке с хулиганами. В тот вечер Евгений (имя изменено – прим. ред.) решил провести время не дома, а у своей девушки. Но вместо романтического свидания молодой человек в итоге попал в настоящий переплет.
ДРАКА ВМЕСТО РОМАНТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА
После работы Евгений зашел в продуктовый магазин и купил три бутылки пива — по 122 рубля за каждую. Когда мужчина подошел к подъезду многоэтажки, понял, что ключа от квартиры невесты у него нет, а сама девушка еще не пришла с работы домой
- Ничего страшного, погода хорошая, подожду у подъезда, - подумал он.
Чтобы скрасить ожидание, парень открыл одну из бутылок. В этот момент к нему подошла компания – двое мужчин и женщина.
- Не помешаем? - спросила незнакомка и, не дожидаясь ответа, села рядом на скамью.
Сначала обстановка была мирной. Мужчины даже хотели угостить Евгения рыбой. Но в какой-то момент один из незнакомцев вспылил.
- Он толкнул меня. После этого его приятель напал на меня сзади. Начал бить по голове. Я упал на землю, с трудом поднялся, а удары все продолжались, - говорит Евгений.
«ОТДАЙ ПО-ХОРОШЕМУ, А ТО ХУЖЕ БУДЕТ»
Евгений не сразу понял, что нашло на нападавших. Но уже через минуту все стало ясно. Один из них, ранее судимый Анатолий, вцепился в пакет с двумя бутылками пенного внутри.
- Отдай по-хорошему, а то хуже будет, - кричал он.
Евгений не сразу расстался со своим имуществом. Но подумав, что здоровье и жизнь дороже, он все же бросил пакет и убежал. А налетчик и его компания разошлись по домам.
Пострадавший обратился в полицию. Он детально описал подробности вечера, добавив, что сумма похищенного – 244 рубля. При этом материальных претензий у Евгения не было. Он лишь хотел, чтобы обидчик ответил по всей строгости закона.
Вычислить и задержать Анатолия не составило труда.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия», - прокомментировала помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.
Учитывая, что у Анатолия уже была судимость, суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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